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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن موبايل ترامب الجديد Trump Mobile والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن عن اتفاقية الترخيص ابنا الرئيس دونالد ترامب، دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، الذي يشرف الأخير على عقارات عائلة ترامب وملاعب الغولف والفنادق الفاخرة بصفته رئيسًا لمنظمة ترامب.
يصف البيان الصحفي شركة ترامب موبايل بأنها "خدمة خلوية جديدة تُحدث نقلة نوعية" و"مزود خدمات لاسلكية من الجيل التالي". كما كُشف النقاب في الإعلان عن باقة هواتف ذكية وهاتفية ستُقدمها الشركة ابتداءً من أواخر هذا العام.
تتخذ الشركة من الولايات المتحدة مقرًا لها، وسيتم تصنيع منتجاتها داخل البلاد، وفقًا لدونالد ترامب الابن.
على الرغم من اسم شركة الاتصالات الخلوية الجديدة وارتباطها بعائلة الرئيس، لن تشارك منظمة ترامب بشكل مباشر في تصنيع منتجات ترامب موبايل أو تقديم خدمة الهاتف للعملاء، بل تستخدم الشركة اسم ترامب بموجب اتفاقية ترخيص.
ويقول البيان الصحفي: "لم تُصمّم أو تُطوّر أو تُصنّع أو تُوزّع أو تُباع شركة ترامب موبايل ومنتجاتها وخدماتها من قِبل منظمة ترامب أو أيٍّ من الشركات التابعة لها أو الجهات الرئيسية المعنية"، "تستخدم شركة T1 Mobile LLC اسم "ترامب" وعلامتها التجارية بموجب شروط اتفاقية ترخيص محدودة قابلة للإنهاء أو الإلغاء وفقًا لشروطها".
صرح ترامب جونيور خلال إعلان الشركة يأن شركة ترامب موبايل ستقدم "حزمة كاملة من المنتجات"، وسيحصل المشتركون في باقة "47" الرائدة للشركة على إمكانية الوصول إلى عدد من الخدمات، بما في ذلك مكالمات ورسائل نصية وبيانات غير محدودة، وخدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال تعاون مع نادي درايف أمريكا للسيارات، وفقًا لموقع ترامب موبايل الإلكتروني.
كما تُعلن الشركة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بُعد من خلال شراكة مع شركة دوكتيجريتي. تبلغ تكلفة دوكتيجريتي 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا كحد أدنى، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التكلفة ستُغطى لمشتركي ترامب موبايل. ولم ترد ترامب موبايل فورًا على طلب تايم للتعليق.
سيحصل العملاء أيضًا على مكالمات دولية مجانية إلى أكثر من 100 دولة، وفقًا للبيان الصحفي. ومع ذلك، يُظهر موقع ترامب موبايل الإلكتروني أن المكالمات المجانية إلى دول أخرى محدودة المدة.
هاتف "T1"، وهو هاتف ذهبي اللون، صُمم وصُنع بفخر في الولايات المتحدة الأمريكية، متاح حاليًا للطلب المسبق، سيتوفر الهاتف في سبتمبر، وفقًا لموقع ترامب موبايل، كما يمكن للعملاء الاشتراك في خدمة "ترامب موبايل" باستخدام هواتفهم المحمولة الحالية، حيث تُتيح الشركة إرسال شريحة SIM جديدة إليهم.
تبلغ تكلفة باقة "47" من ترامب موبايل 47.45 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وهو سعر يُشير إلى أن ترامب هو الرئيس الخامس والأربعين والسابع والأربعين للولايات المتحدة، ويبلغ سعر هاتف T1 499 دولارًا أمريكيًا، ويمكن طلبه مسبقًا بدفعة أولى قدرها 100 دولار أمريكي.
يُمثل إطلاق شركة الهاتف أحدث مشاريع ترامب التي يراقبها منتقدو الرئيس باهتمام بالغ. خلال فترة ولاية ترامب الأولى، شوهد سياسيون وشخصيات مؤثرة أخرى يقيمون ويتناولون الطعام في فندق ترامب الدولي في واشنطن العاصمة، فيما وصفه البعض بأنه محاولة مُتصوَّرة للتأثير على رئيس المكتب البيضاوي. كانت ملكية ترامب للفندق، التي احتفظ بها لسنوات بعد توليه منصبه عام 2017، أحد موضوعات الدعاوى القضائية التي واجهها بزعم انتهاكه لبنود المكافآت، باعت منظمة ترامب الفندق منذ ذلك الحين، ولم يعد مملوكًا أو يُدار من قِبل الرئيس أو أفراد عائلته.
كما أثارت علاقاته بشركات وممتلكات أخرى، بما في ذلك ناديه مار-أ-لاغو في فلوريدا، مخاوف أخلاقية منذ ولايته الأولى، وفي الآونة الأخيرة، دقّ المنتقدون ناقوس الخطر بشأن انخراط أبناء ترامب في عالم العملات المشفرة بعد إطلاقهم شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" الخريف الماضي. في مارس، أعلنت الشركة أنها ستبيع عملة مستقرة، وهي عملة مشفرة تحافظ باستمرار على قيمتها عند دولار واحد، بالإضافة إلى عملة الميم التي تبيعها بالفعل.
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