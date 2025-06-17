شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن موبايل ترامب الجديد Trump Mobile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة ترامب عن إطلاق خدمة هاتف خلوي جديدة "أمريكية بالكامل" تحمل اسم الرئيس، وستوفر شركة الهاتف المحمول، التي أُطلق عليها اسم "ترامب موبايل"، خدمة الجيل الخامس (5G) عبر جميع شركات الاتصالات الخلوية الرئيسية الثلاث دون الحاجة إلى عقد أو فحص ائتماني.

وأعلن عن اتفاقية الترخيص ابنا الرئيس دونالد ترامب، دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، الذي يشرف الأخير على عقارات عائلة ترامب وملاعب الغولف والفنادق الفاخرة بصفته رئيسًا لمنظمة ترامب.

كانت منظمة ترامب وغيرها من مشاريع الأعمال العائلية، بما في ذلك منصة ترامب للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، موضع مخاوف أخلاقية خلال فترة إدارته. وقد طعنت دعاوى قضائية متعددة في استمرار علاقات ترامب التجارية بموجب بنود المكافآت في الدستور، التي تمنع الرئيس من تلقي هدايا أو مدفوعات معينة أثناء توليه منصبه. ولكن المحاكم نادرا ما نظرت في القضايا المتعلقة بهذه البنود قبل رئاسة ترامب، وقد تم رفض الدعاوى المرفوعة ضده لأسباب إجرائية.

ما هي Trump Mobile؟

يصف البيان الصحفي شركة ترامب موبايل بأنها "خدمة خلوية جديدة تُحدث نقلة نوعية" و"مزود خدمات لاسلكية من الجيل التالي". كما كُشف النقاب في الإعلان عن باقة هواتف ذكية وهاتفية ستُقدمها الشركة ابتداءً من أواخر هذا العام.

تتخذ الشركة من الولايات المتحدة مقرًا لها، وسيتم تصنيع منتجاتها داخل البلاد، وفقًا لدونالد ترامب الابن.