شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta تُضيف ميزة مستوحاة من Reddit وDiscord إلى Threads والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جديدة لتعزيز تجربة المستخدم، أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن منصة Threads - التابعة لميتا والمنافسة لتويتر - بدأت في اختبار ميزة "النصوص المخفية" (Spoiler Text)، والتى تتيح للمستخدمين إخفاء أجزاء من النص أو الصور داخل المنشورات، بحيث لا تظهر إلا عند النقر عليها يدويًا.

الميزة تُعرف باسم "سبويلر" لأنها تُستخدم غالبًا على منصات مثل Discord وReddit، حيث يُراد بها إتاحة الحديث عن الأفلام والمسلسلات والكتب الجديدة دون أن يتعرض الآخرون لـ"حرق الأحداث" دون قصد، وتظهر هذه النصوص بلون رمادي باهت، وتكون غير قابلة للقراءة حتى يختار المستخدم عرضها بنفسه.

تعزيز النقاش دون إفساد المتعة

وقالت شركة ميتا في بيان رسمي: "تُعد هذه الميزة تحسينًا حقيقيًا لتجربة المستخدم، كما أنها تساعد في تشجيع النقاشات حول الثقافة الشعبية دون قلق من إفساد الحبكة على الآخرين".

وأضافت الشركة أن برامج شهيرة مثل The Last of Us وThe White Lotus كانت تتصدر الترندات على “ثريدز” خلال مواسم عرضها، مما يعكس تنامي قاعدة المستخدمين المهتمين بالمحتوى الترفيهي على المنصة.

ليست للحرق فقط

الميزة لا تقتصر على حماية المتابعين من الحرق فحسب، بل يمكن استخدامها أيضًا في مواقف أخرى، مثل إخفاء نصوص أو صور قد تكون مزعجة للبعض دون أن تُخالف معايير النشر — مثل المنشورات التي تتحدث عن إصابات رياضية أو مشاهد مزعجة بصريًا.

آلية الاستخدام والتوافر

الميزة ما زالت قيد الاختبار ولم تُطلق لجميع المستخدمين بعد، لكن لأولئك الذين وصلت إليهم، يمكنهم تحديد النص أو الصورة داخل المنشور قبل النشر، ثم اختيار "وضع علامة كسبويلر" من القائمة التي تظهر.

هذه الإضافة تأتى ضمن سلسلة من التحديثات التي تهدف لجعل “ثريدز” بيئة أكثر مرونة وأمانًا للنقاشات اليومية، خاصة مع تنامي شعبية المنصة في مجالات الأخبار، الفن، والترفيه.