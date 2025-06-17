شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد حظر حسابات المستخدمين بالخطأ.. انستجرام فى أزمة بسبب الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى مستخدمو إنستجرام لأسابيع من زيادة ملحوظة في عدد الحسابات التي تُحظر أو تُعلق عن طريق الخطأ، ويشتبه الكثيرون، دون أدلة مباشرة، في أن هذه المشكلات قد تكون مرتبطة باستخدام أتمتة الذكاء الاصطناعي.

وعند التواصل مع شركة ميتا للتعليق، لم تُصدر بيانًا رسميًا حتى الآن، وفقًا لعدد متزايد من منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مواقع مثل Reddit وX، أفاد مستخدمو إنستجرام بحظر حساباتهم رغم عدم انتهاكهم شروط خدمة الشركة أو سياساتها الأخرى، اضافةً إلى ذلك، عندما قدموا التماسًا لمراجعة حساباتهم، ادعى البعض عدم تلقيهم أي رد.

وأشار آخرون إلى عدم وجود طريقة أخرى للتواصل مباشرةً مع أحد أعضاء فريق دعم Meta، مما تركهم في حيرة من أمرهم بشأن الخطوة التالية.



وتجدر الإشارة إلى أن ميتا تقدم اشتراكات حسابات موثقة للمبدعين والشركات التي تمنح أولوية الوصول إلى خدمة العملاء، وقد أثارت تلك الأزمة غضب البعض الذى أصبح يهدد برفع دعوى قضائية جماعية ضد ميتا بسبب الحظر، و ستواجه شركات الإنترنت الكبرى حتمًا عددًا من الإيجابيات الخاطئة بسبب اعتمادها على أنظمة الإشراف الآلية، والتي ترتكب أخطاءً أحيانًا.

ومع ذلك، فإن كثرة الحظر أصبحت موضع تركيز مؤخرًا - وهو أمر يدفع الكثيرين إلى الشك فورًا في أن الذكاء الاصطناعي قد يكون المسؤول.

على سبيل المثال، واجه بينترست في وقت سابق من هذا العام مشكلة مماثلة مع الحظر الجماعي، حيث اشتكى المستخدمون من أن أفعالهم ومنشوراتهم لم تنتهكسياسات الشركة، وحينها هددت مجموعة من المستخدمين باتخاذ إجراءات قانونية بسبب الحظر آنذاك.

وقد أقرّ بينترست أخيرًا في مايو الماضي بأن الحظر الشامل كان نتيجة خطأ داخلي، لكنه لم يحدد السبب الدقيق ومع ذلك، زعمت الشركة أن الخطأ لم يكن بسبب تعديل الذكاء الاصطناعي.

في حالة إنستجرام، لا تؤثر المشكلات على الاستخدام الشخصي للتطبيق فحسب، بل تؤثر أيضًا على سبل عيش الناس، حيث تأثرت الشركات بالحظر الشامل.