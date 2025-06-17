تكنولوجيا: الإعلان رسميًا عن موعد إطلاق Poco F7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق هاتفي Poco F7 Pro و Poco F7 Ultra في مارس الماضي، أعلنت علامة Poco التابعة لشاومي رسميًا عن موعد انضمام النسخة الأساسية من السلسلة. حيث سيتم الكشف عن Poco F7 في 24 يونيو.

شاركت فرق Poco في الهند والعالم صورًا تُظهر إصدارًا خاصًا من الهاتف المرتقب. وتُبرز الصور وحدة كاميرا مزدوجة في الخلف، مع وجود عبارة “50MP OIS” بجانبها، مما يؤكد أن الكاميرا الرئيسية ستأتي بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري للصورة. كما يظهر شعار Snapdragon على الغلاف الخلفي، ما يؤكد اعتماد الهاتف على معالج من كوالكوم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت منصة Flipkart الهندية أن الهاتف سيحمل بطارية سيليكون-كربون بسعة 7,550 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي سريع بقوة 90 واط، وشحن سلكي عكسي بقوة 22.5 واط.

رغم أن بقية المواصفات لم تُعلن رسميًا بعد، إلا أن التسريبات تشير إلى أن الهاتف سيكون نسخة معاد تسميتها من Redmi Turbo 4 Pro، والذي يأتي بمعالج Snapdragon 8s Gen 4، وشاشة AMOLED بحجم 6.83 بوصة بدقة 1280p وتردد 120 هرتز، مع خيارات تصل إلى 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية وسعة تخزين 1 تيرابايت، وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

من المتوقع أيضًا أن يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، إلى جانب الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ثانوية عريضة 8 ميجابكسل.

المصدر