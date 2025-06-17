تكنولوجيا: الإعلان رسميًا عن هاتف Fujitsu Arrows Alpha F-51F في اليابان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم ابتعاد اسم Fujitsu عن ساحة الهواتف الذكية عالميًا خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الشركة لا تزال تواصل نشاطها في السوق اليابانية من خلال علامتها الفرعية Fujitsu Connected Technologies Limited (FCNT)، التابعة لشركة Lenovo.

وقد أعلنت اليوم عن هاتفها الجديد Arrows Alpha F-51F، والذي سيتوفر في اليابان عبر شركة NTT Docomo خلال الصيف القادم.

ينتمي الهاتف الجديد إلى فئة المتوسطة العليا، ويأتي بشاشة OLED بحجم 6.4 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 144 هرتز، ويعمل بمعالج Dimensity 8350.

يتوفر الهاتف بنسخة واحدة فقط من حيث الذاكرة، تضم 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من التخزين الداخلي، مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة microSD.

في قسم الكاميرات، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر LYT-700C بحجم 1/1.56 بوصة، إلى جانب كاميرا عريضة 50 ميجابكسل، وأخرى أمامية بنفس الدقة، ما يعكس تركيز Fujitsu على تقديم تجربة تصوير متكاملة.

يعمل الجهاز بنظام Android 15، ويحتوي على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقوة 90 واط، مع منفذ Type-C يدعم إخراج الفيديو عبر DisplayPort 1.4.

من حيث المتانة، يتمتع الهاتف بتصنيف IP68/69 لمقاومة الماء والغبار، ويأتي بلونين: الأبيض والأسود. ولم تكشف الشركة حتى الآن عن تفاصيل السعر أو موعد الإطلاق الدقيق.

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