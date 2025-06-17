تكنولوجيا: تسريب أول صور رسمية لساعات Galaxy Watch 8 وWatch 8 Classic وGalaxy Watch Ultra 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت مؤخرًا أول الصور الصحفية الرسمية لسلسلة Galaxy Watch 8، والتي أرسلها المسرّب الشهير Evan Blass عبر البريد الإلكتروني.

ورغم أن التسريبات السابقة كشفت بعض الصور بالفعل، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها الصور بجودتها الأصلية وبدون العلامة المائية التي كانت تحجب بعض التفاصيل في النسخ السابقة.

تُظهر الصور الجديدة الساعات من الجهة الأمامية مباشرة، على عكس التسريب السابق الذي عرضها من زاوية جانبية خفيفة.

وتؤكد هذه الصور أن سامسونج قررت توحيد لغة التصميم في السلسلة الجديدة، حيث اعتمدت الدمج غير المعتاد بين الشاشة الدائرية والإطار الزاوي قليلًا، وهو نفس التصميم الذي رأيناه في Galaxy Watch Ultra، ليصبح المعيار الموحد لجميع طرازات سلسلة Galaxy Watch 8 في عام 2025.

اللافت أيضًا أن نسخة Watch 8 Classic ستعود هذا العام، وستحافظ على الإطار الدوّار المحبوب لدى كثير من المستخدمين، مما يعكس تمسك سامسونج بعناصر تصميمها الكلاسيكية بالتوازي مع التجديد.

وبحسب المعلومات التي كشفها Blass، فإن الساعة الأقوى ستحمل اسم Galaxy Watch Ultra (2025). التسريبات السابقة كانت قد لمّحت إلى بعض التحسينات التقنية المتوقعة، بالإضافة إلى استمرار بعض المواصفات من الجيل السابق.

وتشير بعض المصادر، مثل رابط ظهر على موقع eBay، إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق نُسخ بسعة تخزين تصل إلى 64 جيجابايت. ومع ذلك، من المرجّح أن تستمر الشركة في استخدام معالج Exynos W1000 لعام إضافي على الأقل.

أخيرًا، هناك مؤشرات على أن سامسونج قد حدّدت بالفعل موعد حدث Unpacked القادم في منتصف يوليو 2025، وذلك بشكل غير مباشر من خلال المواد الدعائية.

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