تكنولوجيا: تفكيك Sony Xperia 1 VII بالكامل في فيديو يكشف أسراره الداخلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سوني هاتفها الرائد الجديد Xperia 1 VII الشهر الماضي، وأصبح متوفرًا بالفعل في بعض الأسواق العالمية. وإذا كنت تتساءل عن مكوناته الداخلية، فقد نشرت قناة WekiHome الصينية على يوتيوب فيديو شاملًا لعملية تفكيك وإعادة تجميع الهاتف، يمكنك مشاهدته في الأسفل.

ورغم أن الفيديو باللغة الصينية، فإن الترجمة التلقائية للترجمة المصاحبة (CC) على يوتيوب تعمل بكفاءة كالمعتاد – فقط اضغط على زر الترجمة، ثم فعّل الترجمة التلقائية من إعدادات المشغّل.

يحافظ Xperia 1 VII على الهوية التصميمية المميزة لسوني، والتي لا تُخطئها العين، وتختلف كليًا عن أي من منافسيه. ومع ذلك، أضافت سوني بعض التعديلات الدقيقة على التصميم مقارنة بالجيل السابق، مما يعكس إصرارها على الحفاظ على خصوصية تصميمها، مع الاستمرار في تحسينه تدريجيًا.

بدأت عملية التفكيك من الجهة الخلفية للهاتف، وكشف الفيديو عن مفاجأة: الهاتف يحتوي على مستشعرين للإضاءة المحيطة، أحدهما في الخلف، وذلك لتحسين أداء ميزة السطوع التلقائي استنادًا إلى تغيّرات الإضاءة خلف الجهاز.

أما من حيث العتاد الداخلي، فالذاكرة العشوائية تأتي من سامسونج، بينما وحدة التخزين الداخلية من Hynix. الكاميرا العريضة الجديدة تختلف بوضوح عن كاميرا الجيل السابق. أما السماعات ومحرك الاهتزاز، فهما متشابهان تقريبًا مع ما رأيناه في Xperia 1 VI.

من التفاصيل الذكية التي لاحظها الفيديو وجود فتحة ميكروفون بتصميم حرف L، تم تطويرها لتجنب التلف الناتج عن استخدام أداة إخراج شريحة SIM، رغم أن الهاتف لا يحتاج لهذه الأداة أساسًا، بفضل درج الشريحة الذي يمكن فتحه بدون أدوات، وهي ميزة معتادة في أجهزة سوني.

كما ان البطارية بنفس سعة الجيل السابق، بل هي نفس الطراز تمامًا. أما الشاشة، فقد جاءت من تصنيع سامسونج، ما يدل على شراكة تقنية مهمة خلف الكواليس.

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