انت الان تتابع خبر تغيير جذري في "واتس آب" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولأول مرة، سيبدأ "واتس آب" بعرض رسائل تسويقية ضمن قسم "الحالة"، وفقا لما أعلنته الشركة.

وتعد هذه الخطوة تحوّلا كبيرا في سياسة التطبيق التي استمرت منذ تأسيسه عام 2009، حيث التزم بالخصوصية ورفض الإعلانات بشكل صارم.

ورغم هذا التحول، تؤكد الشركة أن خصوصية المستخدمين لن تتأثر؛ إذ لن يُسمح للمعلنين بالوصول إلى محتوى الرسائل أو معلومات المرسلين، بل سيعتمد استهداف الإعلانات على بيانات عامة فقط، مثل اللغة والموقع الجغرافي.

وكان مؤسسو "واتس آب" قد تمسّكوا، منذ انطلاق التطبيق، برفض عرض الإعلانات لدرجة أنهم فرضوا رسوما رمزية على المستخدمين مقابل الاشتراك، في وقت كانت فيه معظم تطبيقات المراسلة مجانية.

لكن استحواذ شركة "فيسبوك" عليه في عام 2014 – والتي أصبحت لاحقا "ميتا" – أثار تساؤلات حول مصير هذه السياسة، خاصة بعد مغادرة مؤسسي التطبيق وتزايد دمجه في منظومة الشركة الأم، المعروفة بخبرتها في الإعلانات الرقمية.

ورغم تقديم "واتس آب" سابقا لبعض الخدمات التجارية، مثل إمكانية النقر على إعلان في "فيسبوك" أو "إنستغرام" لبدء محادثة مع شركة عبر "واتس آب"، فإن هذا التحديث يمثل أول مرة تظهر فيها الإعلانات داخل التطبيق نفسه.

وقد أُطلقت ميزة "الحالة" في عام 2017 لتتيح للمستخدمين نشر تحديثات مرئية تشبه قصص "إنستغرام" وتستمر لمدة 24 ساعة. ووفقا لـ"واتس آب"، ستُعرض الإعلانات بجانب منشورات الأصدقاء في هذا القسم، مع التأكيد على أن المحادثات الخاصة ستظل مشفّرة وغير خاضعة لأي استغلال إعلاني.

