شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا وOakley تجهزان للإعلان عن نظارات ذكية جديدة فى 20 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركتا ميتا وOakley للإعلان عن منتج جديد مرتقب، يُعتقد أنه سيكون عبارة عن نظارات ذكية، وذلك في 20 يونيو الجاري. وقد بدأت المؤشرات بالظهور من خلال حساب انستجرام جديد يحمل اسم @oakleymeta، والذي نشر أول منشور له يحمل عبارة تشويقية:“التطور القادم يصل في 20 يونيو”.

التشويق لم يقتصر على الحساب الجديد، بل قامت حسابات رسمية كـمارك زوكربيرج وإنستغرام وOakley نفسها بمشاركة المقطع على القصص الرسمية، ما يعزز مصداقية الحدث القادم ويؤكد أنه تعاون حقيقي قيد التنفيذ.

تعاون جديد بعد Ray-Ban Meta

يبدو أن النظارات الذكية القادمة ستكون امتدادًا لما بدأته ميتا مع نظارات Ray-Ban Meta، حيث ظهر شعارا Oakley وMeta جنبًا إلى جنب في نهاية الفيديو التشويقي، بنفس أسلوب العلامة التجارية المستخدمة في النظارات السابقة.

كما ظهر على المتجر الرسمي لميتا إعلان مشابه يحمل نفس العبارة التشويقية، إضافة إلى خيار للاشتراك في التحديثات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والأخبار والابتكارات القادمة.

مواصفات متوقعة وتوجه رياضي

وفقًا لتقارير سابقة من وكالة بلومبرج، فإن النظارات الجديدة قد تعتمد على تصميم نظارات Oakley Sphaera الرياضية، وستحتوي على كاميرا مدمجة في منتصف الإطار الأمامي، بدلًا من الجانبين كما هو الحال في نظارات Ray-Ban Meta.

وتُشير المصادر إلى أن الفئة المستهدفة من هذا الإصدار ستكون الرياضيين وراكبي الدراجات الهوائية، وربما تهدف Oakley من خلال هذا التعاون إلى منافسة كاميرات GoPro في سوق الرياضات الخطرة والتصوير في الحركة.

من المهم الإشارة إلى أن كلًا من Oakley وRay-Ban تنتميان إلى شركة EssilorLuxottica، ما يُفسر سهولة التعاون مع ميتا عبر كلا العلامتين التجاريتين.

حتى الآن، لا توجد تفاصيل رسمية حول السعر أو المواصفات الدقيقة، لكن من المتوقع أن يتم الكشف عنها بالكامل خلال الحدث المنتظر في 20 يونيو، والذي قد يُشكّل علامة فارقة في عالم التقنيات القابلة للارتداء والواقع المعزز.