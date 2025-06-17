تكنولوجيا: الإعلان رسميًا عن موعد إطلاق Vivo X200 FE وتصميمه وألوانه المذهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Vivo رسميًا أن هاتف Vivo X200 FE سيتم الكشف عنه في 23 يونيو، أي قبل الموعد المتوقع سابقًا في 10 يوليو. هذا الإعلان جاء من الفرع التايواني لـ Vivo، الذي أنشأ صفحة ترويجية خاصة بالهاتف على موقعه الرسمي، حيث كشف ليس فقط عن تاريخ الإطلاق، بل أيضًا عن تصميم الهاتف والألوان التي سيتوفر بها.

سيأتي Vivo X200 FE بأربعة ألوان جذابة: الأسود، الأزرق، الوردي، والأصفر. ويتميز بتصميم أنيق مع شاشة بثقب صغير للكاميرا الأمامية، بينما يحتوي ظهر الهاتف على وحدة كاميرا ثلاثية تم تطويرها بالتعاون مع ZEISS، ما يعكس تركيز Vivo على تحسين تجربة التصوير.

ورغم أن الفرع التايواني لم يكشف عن المواصفات التقنية الكاملة، إلا أن الفرع الماليزي (الذي بدأ باستقبال الطلبات المسبقة) أكد أن الهاتف سيأتي مع شاشة ZEISS Master Colour بقياس 6.31 بوصة، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت.

ومن المتوقع أن تتوفر خيارات إضافية من حيث الذاكرة والتخزين، لكن لم يتم تأكيدها حتى الآن.

وتشير الشائعات إلى أن هاتف X200 FE قد يكون النسخة العالمية من هاتف S30 Pro mini الذي أُطلق في الصين الشهر الماضي.

هذا الأخير مزود بمعالج Dimensity 9300+، وشاشة LTPO AMOLED بدقة 1216 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز، مع بطارية بسعة 6500 مللي أمبير من نوع سيليكون/كربون، ودعم شحن سريع بقوة 90 واط، فضلًا عن مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68/69.

ومن ناحية الكاميرات، يحمل S30 Pro mini كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي، بالإضافة إلى وحدة كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من عدسة رئيسية 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوبية تليفوتو 50 ميجابكسل (بتقريب بصري 3x)، وعدسة واسعة 8 ميجابكسل.

وبينما نقترب من موعد الإطلاق الرسمي، ستتضح الصورة كاملة عمّا إذا كان X200 FE مجرد نسخة معاد تسميتها من S30 Pro mini أم يحمل فروقات خاصة بالأسواق العالمية.

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