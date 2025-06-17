شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ينهي iOS 26 احتكار Apple Music للأغلفة المتحركة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن مجموعة من المزايا الجديدة في نظام التشغيل iOS 26 خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025، كان من بينها ميزة لم تُعلن عنها بشكل موسّع، لكنها قد تغيّر تجربة مستخدمي تطبيقات الموسيقى على أجهزة آيفون بشكل ملحوظ. الميزة تتمثل في دعم عرض الرسوم المتحركة للألبومات على شاشة القفل، وهي ميزة كانت حتى الآن حكرًا على تطبيق Apple Music فقط.

وبحسب تقرير نشره موقع 9to5Mac، فإن النسخة الأولى من iOS 26 المخصصة للمطورين تتضمن واجهة برمجة تطبيقات (API) جديدة تحمل اسم MPMediaItemAnimatedArtwork، وهي مصممة خصيصًا لعرض صور ألبومات موسيقية متحركة أو أعمال فنية مرئية مرتبطة بالمحتوى الصوتي مباشرة على شاشة قفل الجهاز أثناء تشغيله.

وتسمح الواجهة الجديدة لتطبيقات الطرف الثالث — مثل Spotify وتطبيقات الكتب الصوتية والبودكاست — بإرسال مقطع فيديو متحرك إلى النظام ليظهر كغلاف مرئي حيّ أثناء تشغيل المقطع على شاشة القفل. كما توفر هذه الواجهة آلية لاستدعاء صورة تمهيدية (Preview) تكون مطابقة للإطار الأول من الفيديو، وتُستخدم مؤقتًا إلى حين تحميل الفيديو المتحرك بالكامل.

أبل أوضحت أن كل من صورة المعاينة ومقطع الفيديو المتحرك سيتم تحميلهما فقط عند الحاجة لعرضهما، ما يسهم في تحسين الأداء وتوفير الموارد. كما سيتم تقديم الصورة التمهيدية بأسرع شكل ممكن فور طلبها من التطبيق، في تزامن محسوب مع تحميل المقطع الكامل، مما يضمن تجربة سلسة ومتوافقة مع جودة التصميم التي تشتهر بها أبل.

ورغم عدم إعلان أبل رسميًا عن أسماء التطبيقات التي ستدعم هذه الميزة في المستقبل القريب، إلا أن التقارير تشير إلى أن تطبيق Spotify سيكون من أوائل المستفيدين من واجهة البرمجة الجديدة، نظرًا لانتشاره الواسع ومكانته كمنافس مباشر لـ Apple Music.

ومن المثير للاهتمام أن هذه التقنية لن تقتصر على الموسيقى فقط، بل ستمتد أيضًا إلى تطبيقات الكتب الصوتية والبودكاست، مما يسمح بعرض أغلفة مرئية متحركة عند تشغيل هذه الأنواع من المحتوى، ما يضيف بعدًا بصريًا جديدًا لتجربة الاستماع.

من المتوقع أن تكون هذه الميزة متاحة رسميًا مع الإطلاق الكامل لنظام iOS 26 في وقت لاحق من هذا العام، بعد اكتمال فترة التجربة والتطوير مع مطوري التطبيقات.