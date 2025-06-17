تكنولوجيا: تسريب يكشف أولى تفاصيل Pixel 12 وPixel 12 Pro (XL) وPixel 12 Pro Fold من جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شركة جوجل تقليدها المعتاد في إطلاق أسماء رمزية مستوحاة من الحيوانات على هواتف Pixel الجديدة، والتي تُستخدم داخليًا خلال مراحل التطوير حتى اعتماد الأسماء النهائية للمنتج.

بعد أن استوحت أسماءها من الطيور في Pixel 6، والقطط في Pixel 7، والكلاب في Pixel 8، والزواحف في Pixel 9، والخيول في Pixel 10، والدببة في Pixel 11، تشير التسريبات إلى أن سلسلة Pixel 12 ستحمل أسماء رمزية مأخوذة من عالم القِرَدة.

وفقًا للمسرب Mystic Leaks، ستتضمن سلسلة Pixel 12 أربعة طرازات مختلفة، وهي كالتالي:

Pixel 12: الاسم الرمزي Galago

Pixel 12 Pro: الاسم الرمزي Sasquatch

Pixel 12 Pro XL: الاسم الرمزي Silverback

Pixel 12 Pro Fold: الاسم الرمزي Capuchin

ومن اللافت أن ثلاثة من هذه الأسماء الرمزية تشير إلى حيوانات حقيقية، في حين أن طراز Pixel 12 Pro يُشار إليه بمخلوق أسطوري، وهو Sasquatch.

إذا صحّت هذه المعلومات، فإن سلسلة Pixel 12 ستتبع نفس نهج Pixel 9 من حيث التشكيلة: إصدار أساسي، ونموذجان من الفئة Pro بأحجام مختلفة، بالإضافة إلى الهاتف القابل للطي الذي يمثل الفئة الرائدة.

الخبر الجيد لعشاق الهواتف المدمجة هو أن جوجل يبدو أنها تنوي الاستمرار في تقديم هاتف رائد بحجم عملي، إذ يُتوقع أن يأتي Pixel 12 بحجم مناسب دون التضحية بالمواصفات المتقدمة.

أما عن موعد الإطلاق، فتشير التقديرات إلى أن Pixel 12 سيُطرح في صيف عام 2027، لكن حتى الآن لا توجد تفاصيل مؤكدة حول مواصفاته أو مواصفات طراز Pixel 12 Pro. ومن الجدير بالذكر أن التسريب الكبير لمعالجات Tensor الذي نُشر العام الماضي توقف عند سلسلة Pixel 11.

في كل الأحوال، من المقرر أن تسبق سلسلة Pixel 10 إلى الأسواق، حيث ستُكشف رسميًا في 20 أغسطس المقبل.

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