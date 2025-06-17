شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الذكاء الاصطناعي والروبوتات النفسية ستحل محل العشاق والأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

يعتقد ملايين الطلاب أن الروبوتات النفسية ستحل قريبا محل العشاق الحقيقيين، حيث أظهرت دراسة أن عددا مماثلا تقريبا من طلاب الجامعات يعتقدون أيضا أن أنظمة الذكاء الاصطناعى ستحل محل الأصدقاء، وقال جو بيرسيتشينو من شركة يوغو، التى أجرت استطلاعا لآراء الطلاب حول الآثار المستقبلية للذكاء الاصطناعى: "هذا البحث رائد من حيث حجمه ونطاقه الجغرافى، ونتائجه مثيرة للاهتمام.. بعض طلابنا مُلهَمون حقا بالذكاء الاصطناعى ويستخدمونه بشغف لدعم دراساتهم، بينما يخشى آخرون من تآكل الروابط الإنسانية والألفة.. سواء شئنا أم أبينا، سيلعب الذكاء الاصطناعى دورا متزايد الأهمية فى طريقة تعلمنا وعملنا وتفاعلنا مع بعضنا البعض فى المستقبل".

أجرت شركة يوغو، العلامة التجارية العالمية لسكن الطلاب، استطلاعا شمل 7 آلاف طالب فى 9 دول، وتوقع 27% من المشاركين أن تحل آلات الذكاء الاصطناعى محل الشركاء العاطفيين قريبا، ويزعم ما يقرب من ثلث (31%) طلاب المملكة المتحدة أن صداقاتهم الحقيقية ستحل محلها صداقات الذكاء الاصطناعى.



الروبوتات ستصبح شركاء عاطفيين

أظهرت البيانات أيضا أن 44% من طلاب المملكة المتحدة أعربوا عن حماسهم لقدرات الذكاء الاصطناعى، حيث أقر 43% منهم باستخدامه فى دراساتهم، ولكن على الرغم من فوائده، أقرّ جيل Z أيضا بخوفهم من تأثيره على البشرية.

يخشى 60% من طلاب المملكة المتحدة أن يؤدى استخدام الذكاء الاصطناعى إلى المزيد من فقدان التفاعل البشرى، ويخشى 59% منهم أن يُلحق ضررا بالغا بمستويات ذكائنا، لكن جيل Z يُركز أيضا على فوائد الذكاء الاصطناعى، ويعتقد أكثر من نصف من شملهم استطلاع يوغو أنه سيؤدى إلى تحسين التوازن بين العمل والحياة، وزيادة الإنتاجية، وتمكين تقدم أسرع فى أبحاث وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

يتوقع حوالى الربع زيادة الوصول إلى خدمات الصحة النفسية الأوسع نطاقا والأكثر تكلفة، ويستخدم 43% من جيل Z فى المملكة المتحدة الذكاء الاصطناعى بشكل أو بآخر لتحسين صحتهم وهى نسبة أقل بقليل من النسبة العالمية البالغة 52%، لكن أكثر من نصف الطلاب من مختلف أنحاء العالم يعتقدون أن الأجيال القادمة سوف تستفيد أكثر من الذكاء الاصطناعى.