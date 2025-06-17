شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يبدأ عرض الإعلانات داخل التطبيق.. بعد 6 سنوات من التأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة واتساب المملوكة لشركة ميتا عن بدء عرض الإعلانات داخل التطبيق، وذلك لأول مرة منذ إطلاق الخدمة قبل أكثر من 15 عامًا، ووفقًا للإعلان الرسمي، سيتم عرض الإعلانات فقط ضمن قسم "الحالة"(Status) – وهو النسخة الخاصة بواتساب من خاصية “القصص” المعروفة فى انستجرام.



واتساب

إعلانات تظهر بعد تصفح القصص

سيلاحظ المستخدمون الإعلانات بعد مشاهدتهم لعدد من تحديثات الحالة التي ينشرها أصدقاؤهم، بطريقة مشابهة لما يحدث في انستجرام، وأكدت واتساب أن هذا القرار لن يؤثر على الرسائل أو المكالمات أو المجموعات، وأن الإعلانات لن تظهر في أي مكان آخر داخل التطبيق.

استهداف إعلاني دون بيانات حساسة

تقول الشركة إن آلية استهداف الإعلانات تعتمد على معلومات غير شخصية مثل: البلد أو المدينة، اللغة، والقنوات التي يتابعها المستخدم، بالإضافة إلى تفاعلاته السابقة مع الإعلانات، ولن يتم استخدام بيانات حساسة مثل أرقام الهواتف أو الرسائل أو المكالمات لهذا الغرض.

وفي حال قام المستخدم بربط حسابه على واتساب بمركز حسابات ميتا (Meta Account Center)، فسيتم استخدام تفضيلات هذا المركز لتحديد نوعية الإعلانات التي تظهر له.

قنوات واتساب تشهد توسعًا أيضًا

إلى جانب الإعلانات، أعلنت واتساب عن تطويرات جديدة تخص ميزة “القنوات” (Channels)، والتي تتيح للمستخدمين تلقي تحديثات من جهات محددة. وستتيح المنصة للشركات والمبدعين ترقية قنواتهم عبر إعلانات تظهر في قسم “الاكتشاف”، كما سيكون بإمكانهم فرض رسوم اشتراك على المحتوى الحصري، وذلك من خلال بوابات الدفع الخاصة بمتاجر التطبيقات.

أكثر من 1.5 مليار مستخدم يوميًا

بحسب الأرقام التي كشفتها ميتا، يستخدم أكثر من 1.5 مليار شخص يوميًا خاصيتي “الحالة” و”القنوات”، ما يجعل هذه المساحات مثالية لتحقيق إيرادات إضافية دون التأثير على تجربة الدردشة الأساسية.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قالت أليس نيوتن ريكس، نائبة رئيس المنتجات في واتساب: “تُعتبر الإعلانات والترويج عبر القنوات تطورًا طبيعيًا لمسار واتساب التجاري، خاصة بعدما توسعت خدمات الأعمال على التطبيق، وبدأت الشركات تطلب أدوات أفضل للوصول إلى الجمهور.”

وتجدر الإشارة إلى أن واتساب كانت قد بدأت في تحقيق إيرادات من خلال منصة واتساب للأعمال، وكذلك إعلانات “انقر للتواصل عبر واتساب” المرتبطة بمنصات ميتا الأخرى، وتعد هذه الميزة الجديدة امتدادًا مباشرًا لتلك الاستراتيجية.

واختتمت الشركة بالإشارة إلى أن الإعلانات وميزات الاشتراك الجديدة سيتم طرحها عالميًا خلال الأشهر المقبلة.