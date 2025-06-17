تكنولوجيا: جهاز GameSir X5s يوجّه ضربة قاضية لـ Joy-Con 2 في Nintendo Switch 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد مرور بضعة أشهر فقط على إعلانها عن وحدة GameSir X5 Lite، عادت شركة GameSir لتكشف بهدوء عن إصدار جديد يُدعى GameSir X5s.

ورغم أن وحدة الألعاب الجديدة تدعم أنظمة ويندوز وأندرويد وiOS، إلا أن التركيز الأساسي في تسويقها ينصب على توافقها مع Nintendo Switch 2.

كما هو الحال مع X5 Lite، تأتي GameSir X5s بتصميم تلسكوبي يناسب الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، إلا أن الفارق الأساسي بين الإصدارين يكمن في طريقة الاتصال.

بينما يعتمد X5 Lite على منفذ USB-C يُوصَل مباشرة بالجهاز، مما يوفّر زمن استجابة منخفضًا لكنه يستهلك طاقة من الجهاز نفسه، تستخدم X5s تقنيتي Bluetooth 5.3 والاتصال اللاسلكي بتردد 2.4GHz، ما يمنحها استقلالية بفضل بطاريتها المدمجة.

تتوافق وحدة X5s مع الأجهزة التي يتراوح طولها بين 110 مم و213 مم، مثل Vivo X200، وXiaomi 15 Ultra، وLenovo Legion Y700، إلى جانب Nintendo Switch 2.

وتتميز بمشغلات Hall Effect القابلة للتعديل، وعصا تحكم من النوع ذاته، إلى جانب جيروسكوب سداسي المحاور، ومحركات خطية من نوع ALPS تحاكي تجربة HD Rumble المعروفة في أجهزة Switch.

تأتي أزرار التحكم بتنسيق ABXY الخاص بمنصة Xbox، ولكن يمكن تبديلها إلى تخطيط أزرار Switch إذا رغب المستخدم.

وتحتوي وحدة الألعاب على بطارية بسعة 840 مللي أمبير، إلا أن الشركة لم تفصح عن عدد ساعات اللعب التي توفرها الشحنة الواحدة.

بحسب تقرير لموقع ITHome، يبلغ سعر GameSir X5s في الصين 269 يوان (حوالي 37 دولارًا أو 32 يورو)، ومن المتوقع أن يرتفع قليلًا عند طرحها في الأسواق العالمية.

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