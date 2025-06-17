شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Trump Mobile.. هاتف وشبكة اتصالات جديدة ماركة ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم عائلة دونالد ترامب إطلاق خدمة هاتفية جديدة تحمل العلامة التجارية لترامب، في أحدث خططها للاستفادة من اسم الرئيس الأمريكي.

وقالت منظمة ترامب التي يديرها أبناؤه إنها تخطط لبيع هاتف ذكي ذهبي اللون "صنع في الولايات المتحدة" مقابل 499 دولارا أمريكيا، إلى جانب خدمة الهاتف المحمول مقابل رسوم شهرية تبلغ 47.45 دولارا أمريكيا - في إشارة إلى أن والدهم كان يشغل منصب الرئيس السابع والأربعين والخامس والأربعين للبلاد.

وتعد خدمة "ترامب موبايل" Trump Mobile هي باقة ذات علامة تجارية بيضاء مبنية على مُشغل شبكة جوال افتراضية (MVNO) قائم يُدعى "ليبرتي موبايل"، كما تُخطط الشركة لبيع "هاتف T1"، وهو هاتف ذكي مُزين بالذهب، وتقول إنه سيُصنع في الولايات المتحدة.

شركة ترامب للإتصالات

خلال حفل الإعلان عن "ترامب موبايل" الذي عُقد في برج ترامب بمدينة نيويورك، صرّح دونالد ترامب الابن بأنهم يُصممون شيئًا "للأشخاص الذين لم يحصلوا على خدمات كافية"، ولـ"ضمان حصول الأمريكيين الحقيقيين على قيمة حقيقية من شركات الاتصالات المحمولة الخاصة بهم".

باقة "HE 47"

وستُكلف باقة "ترامب موبايل" الوحيدة 47.45 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وهو ما يُعادل ضعف تكلفة العروض المُماثلة لدى شركات الاتصالات منخفضة التكلفة الأخرى مثل "مينت موبايل" و"بوست موبايل"، في إشارة إلى دونالد ترامب، الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة في ولايته السابقة، وهو الآن الرئيس السابع والأربعين.

و تقدم Liberty Mobile، شركة MVNO التي تقف وراء Trump Mobile، باقات تبدأ من 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا، سيتمكن العملاء من استخدام أجهزتهم الخاصة مع شريحة SIM من Trump Mobile.

من المفترض أن تتضمن الباقة خدمة طب عن بُعد مدعومة من Doctegrity، والتي ستتيح للمشتركين الوصول إلى خدمات الصحة الطبية والسلوكية من خلال مزود الخدمة الخارجي، ويُقال أيضًا أن الباقة تشمل خدمة المساعدة على الطريق التي تقدمها Drive America، وخدمة حماية الأجهزة المحمولة من Omega Mobile Care.



Trump Mobile

هاتف T1

التفاصيل المتعلقة بهاتف T1 شحيحة، على الرغم من أن بعض مواصفاته مدرجة على الموقع الإلكتروني، ويُقال إن الهاتف مزود بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا خلفية ثلاثية الكاميرات، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرات ماكرو، ومستشعر بصمة الإصبع، وخاصية فتح القفل بالوجه بالذكاء الاصطناعي، وكاميرا طويلة العمر بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة، ونفترض أن هذا الوصف المقصود هو البطارية.

ويُقال إن الهاتف يعمل بنظام أندرويد 15، كما أن سعره 499 دولارًا، وهو أعلى من قيمته الحقيقية، ويثير الشكوك حول مزاعم تصنيعه، تجدر الإشارة إلى أن تقديرات سعر آيفون المصنوع في أمريكا كانت في حدود 1500 دولار، من يدري إن كان سيُطرح في الأسواق يومًا ما، ولكن إذا حدث ذلك، فربما تكون هذه القطعة من منتجات ترامب التجارية خالية من الأخطاء الإملائية الواضحة.



أثبتت مشاريع الترخيص المختلفة لدونالد ترامب أنها مربحة للرئيس الحالي، في أحدث إفصاح مالي له، كشف ترامب عن دخل يزيد عن 50 مليون دولار من مبيعات الرموز المرتبطة بمشروعه للعملات المشفرة مع وورلد، ليبرتي فاينانشال، كما أدرج الإفصاح دخلاً قدره 2.8 مليون دولار من ساعات ترامب، و2.5 مليون دولار من أحذية ترامب الرياضية وعطوره، و1.3 مليون دولار من كتاب غرينوود بايبل، و1.16 مليون دولار من رموزه غير القابلة للاستبدال.