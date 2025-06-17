شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة يطرحها iOS 26 توفرلك مساحة إضافية على هاتفك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السابق، كان يواجه مستخدمي آيفون مشكلة أحيانًا عند التحديث نتيجة عدم وجود مساحة كافية وهو مايجعلك تُضطر إلى مراجعة تطبيقاتك لتحديد التطبيقات التي تحتاجها حقًا، لكن أبل نشرت أن الإصدار التجريبي للمطورين من iOS 26 يحتوى على ميزة لحجز مساحة التخزين الديناميكية.

و ستوفر هذه الميزة تلقائيًا بعض المساحة على جهاز iPhone بحيث يتوفر للجهاز مساحة تخزين كافية لتثبيت تحديث تلقائي، وتُعد ميزة حجز مساحة التخزين جزءًا من الإصدار التجريبي الأول للمطورين من iOS 26 الذي أصدرته Apple يوم الاثنين الماضي، حيث تم إصدار نسخة مُعدّلة من التحديث يوم الجمعة لإصلاح مشكلة في البطارية.

ينص الجزء الفعلي من ملاحظات الإصدار التي تناقش هذه الميزة الجديدة على انه بناءً على مقدار المساحة الفارغة المتاحة، قد يحجز نظام iOS مساحة تحديث ديناميكيًا لتنزيل التحديثات التلقائية وتثبيتها بنجاح.

ما لا نعرفه حتى الآن هو كيفية عمل احتياطي التخزين الديناميكي، ومقدار المساحة التي ستتمكن Apple من توفيرها كاحتياطي، وما إذا كان سيُسمح لمستخدمي iPhone بإلغاء الاشتراك في هذه الميزة، وما إذا كانوا سيتلقون إشعارًا يُعلمهم بوجود مساحة تخزين مخصصة لتحديث البرنامج التالي.

ومع الميزة الجديدة، ستكون عملية تثبيت تحديثات البرامج على جهاز iPhone أكثر سلاسة وأقل قلقًا، بافتراض أن احتياطي التخزين الديناميكي يؤدي وظيفته.

وقد تم إرسال تحذير لمستخدمي iPhone الذين لا يملكون مساحة تخزين كافية لتحميل التحديث.

يستخدم نظام iOS حاليًا ميزة مؤقتة تتطلب إنشاء مساحة تخزين مؤقتة واستخدامها أثناء تحديث iOS يمكن أن تكون مساحة العمل المؤقتة هذه ضعف أو ثلاثة أضعاف حجم الملف الذي يتم تنزيله كتحديث للبرنامج.

و هذه المساحة ضرورية أثناء عملية التحديث لحفظ الملفات التي يتم فك ضغطها، في هذه المرحلة من عملية التحديث، قد تتلقى رسالة "مساحة التخزين غير كافية".