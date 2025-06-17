شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حيلة جديدة من الصين لمواجهة حرب الرقائق بعد العقوبات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصين عن نظام ذكاء اصطناعي يُسمى QiMeng يُستخدم لتسريع تطوير تصاميم الرقائق، و تُستخدم نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لتصميم وحدات المعالجة المركزية (CPU) كاملة.

وحتى الآن، ساعدت عملية الذكاء الاصطناعي هذه الصين على إنشاء معالجين QiMeng-CPU-v1، وهو مماثل لمعالج Intel 486، وQiMeng-CPU-v2، والذي يُقال إنه يُنافس معالج Arm Cortex A53 المُستخدم في الأجهزة منخفضة ومتوسطة المدى.

ويعود تاريخ معالج Intel 486 إلى عام 1989، على الرغم من أن الإصدار الثاني، إذا كان يُضاهي Cortex A53 في الأداء، فسيكون تحسنًا لمدة 23 عامًا حيث يعود تاريخ Cortex-A53 إلى عام 2012.

والمفترض أن يكون المشروع، الذي تُديره الأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)، قادرًا على استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تصميم معالج يُضاهي معالجًا بمواصفات أحدث.

ويُقال إن ما يُمكن لـ QiMeng إنجازه في أيام هو مهام تستغرق فرق العمل البشرية أسابيع لإنجازها وعلى سبيل المثال، قد يستغرق فريق بشري أسابيع لتصنيع رقاقة مصممة لسيارة ذاتية القيادة، بينما يستطيع QiMeng إنجاز المهمة نفسها في غضون أيام قليلة.

وقد استخدم اثنان من أبرز مصممي الرقائق في قطاع أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA)، وهما كادينس وسينوبسيس، الذكاء الاصطناعي في خطوات مهمة لتصميم الرقائق والتحقق منها.

وتتجاوز سينوبسيس بكثير خوارزميات CAS. وقد ساعد برنامج Synopsys.ai في تصميم أكثر من 200 رقاقة مُلصقة، وقد تم الانتهاء من تصميم رقاقة مُلصقة، ويتم إرسالها إلى المسبك لتصنيعها.

تُمثل برامج ماجستير إدارة الأعمال (LLM) التكنولوجيا المستخدمة في روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وقد ظهر QiMeng في وقتٍ مناسبٍ للصين.

ومع ضغوط الولايات المتحدة على شركات EDA الرائدة للابتعاد عن الصين، يأتي صعود QiMeng في الوقت المناسب في الصين، حيث تشتد الحاجة إليه و تسعى البلاد جاهدةً لتحقيق الاستقلال في صناعة أشباه الموصلات.

ومع ذلك، فُرضت ضوابط تصدير جديدة على منتجات موردي برامج EDA، بما في ذلك Cadence Design Systems وSynopsys المذكورتين آنفًا، وSiemens EDA، في الصين، حيث حققت هذه الشركات الثلاث 82% من إيرادات EDA في البلاد.

في حين كان الهدف من تطوير QiMeng هو خفض التكاليف، وتسريع دورات التطوير، وزيادة الكفاءة مقارنةً باستخدام الطرق اليدوية لتصميم الرقائق، فإن QiMeng v3 سيكون هو الحل الأمثل.

سيُظهر الإصدار التالي من QiMengt ما إذا كان نظام الذكاء الاصطناعي قادرًا على تصميم معالج أكثر حداثة، ومساعدة صناعة أشباه الموصلات الصينية على تعويض العقوبات الأمريكية التي ستمنع شركات EDA الأمريكية الرائدة من ممارسة الأعمال التجارية بالصين.