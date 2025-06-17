شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تشحن 2.8 مليون وحدة أيفون في الهند فى الربع الثانى من عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

في عام 2024، نجحت شركة آبل في حجز مكان لها بين أفضل خمس علامات تجارية للهواتف الذكية في الهند، ووفقًا لتقرير من المتوقع أن تواصل الشركة هذا المسار التصاعدي من خلال شحن المزيد من وحدات آيفون في الربع الأخير مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقارير، ستشحن شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها كوبرتينو، 2.8 مليون وحدة آيفون في الربع الثاني من عام 2025، مما يُترجم إلى نمو بنسبة 20% على أساس سنوي ، ويأتي هذا على الرغم من التراجع المتوقع في سوق الهواتف الذكية الهندية بسبب التباطؤ الموسمي، بالإضافة إلى موجات الحر المستمرة في عدة مناطق رئيسية.

شحنات iPhone في الربع الثاني من عام 2025

نقلا عن معلومات من مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، أفاد موقع MoneyControl أن سوق الهواتف الذكية في الهند من المتوقع أن يشهد انخفاضًا بنسبة 3-4% من حيث الشحنات في الربع الثاني من عام 2025 ، ويتوقع محللو السوق ما بين 33-34 مليون شحنة خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض في الشحنات إلى عوامل متعددة تؤثر على سوق الهواتف الذكية في الهند، منها التباطؤ الموسمي ، ومن المتوقع أن تتأثر المبيعات أيضًا بموجات الحر المستمرة في عدة مناطق.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض المُعلن، من المتوقع أن تُسجل شركة آبل نموًا ثنائي الرقم يتجاوز 20% في الربع الثاني من هذا العام، حيث ستُشحن ما يزيد عن 2.8 مليون وحدة من هواتف آيفون، وفي الفترة نفسها، من المتوقع أن تنخفض شحنات هواتف أندرويد بنسبة 5% على أساس سنوي.

وأشار التقرير، إلى أن طلب المستهلكين على الخصومات وخيارات التمويل على طرازات آيفون يساعد في دفع مبيعات الشركة وتواجدها في السوق، ويتماشى هذا النمو مع الأداء القوي لشركة آبل في الربع الأول من عام 2025 في الهند ، وأفادت التقارير،أن الشركة حققت أقوى نمو سنوي بين أكبر خمس علامات تجارية للهواتف الذكية في البلاد، حيث سجلت زيادة بنسبة 23%، حيث شحنت ثلاثة ملايين وحدة.

ووجد أن هاتف iPhone 16 ، على وجه الخصوص، كان من الطرازات الأكثر مبيعًا، حيث مثّل 4% من إجمالي شحنات الهواتف الذكية في الهند خلال الفترة نفسها، وفي المجمل، أفادت التقارير أن حصة Apple في السوق بلغت 9.5%.