شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق ميزة Copilot يمكنها مراقبة كل تحركاتك والان مع تفاصيل الخبر

قبل شهرين، تحدثنا عن ميزة Copilot Vision الجديدة من مايكروسوفت لنظام ويندوز، والآن أصبحت متاحة رسميًا، تتيح هذه الأداة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لبرنامج Copilot رؤية ما يظهر على شاشتك والتفاعل معه آنيًا، وحاليًا تُطرح ميزة Copilot Vision with Highlights للمستخدمين في الولايات المتحدة.

وتخطط مايكروسوفت لطرحها في المزيد من الدول خارج أوروبا قريبًا ، لكن لا تتوقع إطلاقها في الاتحاد الأوروبي قريبًا ، فاللوائح التنظيمية الأكثر صرامة في المنطقة، مثل قانون الأسواق الرقمية (الذي أخّر بالفعل شركة Apple Intelligence هناك) وقانون الذكاء الاصطناعي الجديد في الاتحاد الأوروبي ، من المرجح أن تُبقيها بعيدة المنال في الوقت الحالي.

وتعتمد هذه الميزة الجديدة على مساعد Copilot من مايكروسوفت، حيث تتيح للذكاء الاصطناعي رؤية ما يظهر على شاشتك والتفاعل معه، ببساطة يمكنك مشاركة تطبيق أو شاشتك، وسيساعدك Copilot في أمور مثل تعلم تطبيق جديد، وتقديم نصائح فورية أثناء اللعب، أو حتى تحليل صفحة ويب أو صورة تشاهدها.

وعند تشغيلها، تصبح Copilot Vision بمثابة عينك الثانيةوتراقب ما تفعله ، ويمكنها تقديم إجابات أو رؤى أو إرشادات كصديق ذكي دائمًا ما يكون موجودًا عندما تحتاج إلى مساعدة في الحفاظ على تركيزك أو فهم شيء ما ، وسواء كنت تعمل أو تتصفح الإنترنت أو منغمسًا في مشروع ما، فهي مصممة لضمان سير الأمور بسلاسة.

أفضل ما في الأمر؟ إنه مجاني تمامًا على الأقل في الوقت الحالي لن تحتاج إلى اشتراك Copilot Pro لتجربته، مع أنه لا يزال جزءًا من مشاريع Copilot Labs التجريبية من مايكروسوفت.

ستجده داخل تطبيق Copilot، ويمكنك تفعيله باستخدام أيقونة نظارة صغيرة ، ومن هناك يمكنك اختيار التطبيق أو نافذة المتصفح التي تريد مشاركتها، كما هو الحال في مشاركة الشاشة في مكالمات Microsoft Teams.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة اختيارية، ويجب عليك تحديدًا السماح لبرنامج Copilot برؤية تطبيقاتك، فهي لا تشبه Microsoft Recall، الذي يلتقط لقطات تلقائيًا في الخلفية بمجرد تفعيلها.

يدفع هذا التحديث برنامج Copilot ليصبح مساعدًا رقميًا متكاملًا ، ومن الواضح أن مايكروسوفت تريد أن يكون مساعدك الشخصي المفضل للمهام اليومية.

ومع ذلك، من المنطقي إثارة بعض الشكوك حول الأمان ، فرغم أن Copilot Vision لا يُفعّل إلا عند السماح له بذلك ولا يتفاعل مع أي شيء إلا بعد موافقتك، إلا أن هناك مخاوف خاصةً لمن يتعاملون مع بيانات حساسة.