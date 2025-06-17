شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة Pixel 10 ستأتي بأفضل نظام صوتي في تاريخ هواتف جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة جوجل للإعلان عن سلسلة هواتف Pixel 10 خلال حدثها السنوي Made by Google المتوقع عقده في شهر أغسطس المقبل، وبحسب التسريبات الأخيرة، ستتضمن التشكيلة الجديدة أربعة هواتف رئيسية: Pixel 10، وPixel 10 Pro، وPixel 10 Pro XL، إضافة إلى الهاتف القابل للطي Pixel 10 Pro Fold.

وفيما لا يزال الإعلان الرسمي من جوجل قيد الانتظار، كشفت تقارير جديدة عن ترقية كبيرة في جودة الصوت، حيث يُقال إن الهواتف القادمة ستحتوي على أفضل مكبرات صوت في تاريخ هواتف بيكسل.

وبحسب موقع Android Headlines، فإن جوجل قامت بتحسين جودة مكبرات الصوت في سلسلة Pixel 10 لتوفر تجربة صوتية أعلى دقة ووضوحًا من الإصدارات السابقة. ورغم أن هواتف Pixel لطالما تميزت بصوت جيد، إلا أنها لم تُصنّف في المقدمة مقارنة بمنافسين مثل سامسونج وآبل.

جدير بالذكر أن جوجل لن تدعم تقنية Dolby Atmos في السلسلة الجديدة، في وقت بدأت فيه بعض الشركات بالتخلي عنها أيضًا، وإلى جانب التحسينات الصوتية، يتوقع أن تتضمن سلسلة Pixel 10 ترقيات واسعة، مثل:

• تثبيت بصري بمستوى الجيمبال للكاميرا من أجل تصوير أكثر ثباتًا

• دعم الشحن اللاسلكي Qi 2.2 بمعيار Magnetic Power Profile (MPP)

• تقديم سلسلة إكسسوارات جديدة تحت اسم Pixelsnap، والتي من المرجح أن تتطلب غطاء مخصص لتشغيلها

ومن المتوقع أن تكشف جوجل عن السلسلة الجديدة رسميًا في 20 أغسطس 2025، مع بدء الطلب المسبق في نفس اليوم، ووصول الهواتف إلى الأسواق في 28 أغسطس. وستكون السلسلة مزودة بالجيل الجديد من معالجات جوجل Tensor G5، ما يعد بزيادة في الأداء والكفاءة.

أما من حيث الألوان، فالهاتف الأساسي Pixel 10 سيُطرح بألوان Iris، وLimoncello، وMidnight، وUltra Blue، بينما ستتوفر الإصدارات الأعلى Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL بألوان Light Porcelain، وMidnight، وSmoky Green، وSterling Grey. أما الهاتف القابل للطي Pixel 10 Pro Fold فسيأتي بلوني Smoky Green وSterling Grey فقط.

مع هذه التحديثات، يبدو أن جوجل تستعد لدخول منافسة شرسة في سوق الهواتف الرائدة لعام 2025، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم من جميع النواحي