شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تنافس سبيس إكس وتستعد لإطلاق المزيد من أقمار الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة أمازون لإطلاق الدفعة الثانية من أقمار مشروع كويبر للإنترنت إلى المدار، حيث تسعى إلى بناء كوكبة لمواجهة خدمة Starlink التابعة لشركة SpaceX.

وتأخرت إطلاق مهمة KA-02 بسبب سوء الأحوال الجوية، لكن شركة أمازون ومزود الصواريخ United Launch Alliance (ULA) يبدو أنهما واثقان من إمكانية إرسال الأقمار الصناعية إلى السماء يونيو الجارى.

سيتم إطلاق أقمار مشروع كويبر من كيب كانافيرال في فلوريدا على متن صاروخ من طراز أطلس في 551، مزود بخمسة معززات صاروخية صلبة مثبتة على الجانب وغطاء حمولة متوسط ​​الطول.

وأطلقت أمازون الدفعة الأولى من أقمار مشروع كويبر البالغ عددها 27 قمرًا صناعيًا قبل بضعة أشهر، وستحمل مهمة الإطلاق المقرر إطلاقها أيضًا نفس العدد.

وتأمل الشركة في إطلاق خدمة إنترنت عالمية عالية السرعة ومنخفضة الكمون عبر الأقمار الصناعية، مع ما لا يزيد عن ألف قمر صناعي بحلول نهاية هذا العام ، وسيسهم توسيع نطاق الشبكة إلى 3200 قمر صناعي مستهدف في تعزيز أداء الشبكة وموثوقيتها للعملاء الذين يدفعون مقابل خدماتها.

بدأت مبادرة ستارلينك من سبيس إكس بنشر أقمار الإنترنت الصناعية عام 2019 ، ما يجعلها تتفوق على أمازون بشكل كبير، ومع مرور الوقت، يأمل مشروع كويبر في التميز بتقديم محطات مستخدمين بأسعار معقولة، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات أمازون ويب للتكامل السحابي المتقدم.

ومن خلال التركيز على توفير اتصال سلس للمناطق النائية والمحرومة، والتكامل مع البنية التحتية للاتصالات القائمة، يسعى مشروع كويبر إلى اكتساب حصة كبيرة في قطاع أقمار الإنترنت الصناعية سريع النمو، مع أنه من الواضح أن الأمر سيستغرق عدة سنوات قبل أن تتاح له أي فرصة لتحقيق هدفه.