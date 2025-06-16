تكنولوجيا: إطلاق كاميرا إضاءة 4K جديدة بزاوية بانورامية 180° من Reolink Elite مع خصم 20%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بمناسبة مرور 16 عامًا على تأسيسها، كشفت Reolink عن كاميرا جديدة تجمع بين المراقبة والإضاءة في جهاز واحد، وهي Elite Floodlight WiFi.

تتميز هذه الكاميرا بزاوية بانورامية سلسة تصل إلى 180 درجة ودقة 4K UHD، وذلك بفضل تقنية دمج الصور من عدستين في الوقت الفعلي، مما يتيح رؤية شاملة دون نقاط عمياء.

تبلغ شدة إضاءة الفلاش المدمج 3000 لومن، مع إمكانية تعديل السطوع ودرجة حرارة اللون بين 3000 كلفن و6000 كلفن.

يمكن تشغيل الإضاءة بعدة طرق، منها الكشف عن الحركة عند التعرف على الأشخاص أو السيارات أو الحيوانات، أو وفق جدول زمني محدد، أو تلقائيًا عند الغروب وإيقافها عند شروق الشمس. وتستخدم الكاميرا تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل التنبيهات الخاطئة.

عند حدوث إنذار، تصدر الكاميرا صفارة صوتية بقوة 105 ديسيبل ورسالة صوتية مخصصة، بالإضافة إلى تشغيل الإضاءة، مع إرسال إشعار مباشر لهاتف المستخدم.

تتوفر Reolink Elite Floodlight WiFi الآن في أوروبا والمملكة المتحدة مع خصم 20%، ويمكن للمشترين اختيار بلدهم من القائمة المنسدلة أعلى يمين الصفحة.

وعلى الرغم من عدم توفرها بعد في الولايات المتحدة بسعر 199.99 دولار، فمن المتوقع وصولها قريبًا.

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