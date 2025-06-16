تكنولوجيا: سوني تكشف تفاصيل جديدة عن PS6 ومستقبل الألعاب السحابية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع اقتراب الذكرى الخامسة لإطلاق PlayStation 5، بدأت سوني تكشف ملامح مستقبل المنصة، وعلى رأسها الحديث عن PS6 وخدمات الألعاب السحابية.

خلال اجتماع أعمال الأسبوع الماضي، صرّح “هيدياكي نيشينو” رئيس Sony Interactive Entertainment ببعض التفاصيل الجديدة حول ما ينتظر اللاعبين، مشددًا على أهمية الألعاب السحابية في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن التقنية تتقدم بسرعة، لكن استقرار الشبكات يظل خارج سيطرة الشركة، كما أن تكلفة اللعب السحابي لا تزال مرتفعة مقارنة بالنموذج التقليدي المعتمد على الأجهزة المحلية.

ورغم تقدم البث السحابي، أكد نيشينو أن معظم مستخدمي PS5 وPS5 Pro يفضلون اللعب محليًا، قائلًا: “الغالبية ما زالت تفضل تجربة الألعاب بدون الاعتماد على ظروف الشبكة، وقد أثبتت أجهزتنا الحالية هذه الفرضية”.

وأشار إلى أن سوني تدرس حاليًا وسائل جديدة وأكثر كفاءة لتقديم المحتوى والخدمات للاعبين، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول جهاز PS6، لكنه شدد على أن مستقبل المنصة يحظى باهتمام كبير داخل الشركة.

المصدر