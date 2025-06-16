تكنولوجيا: تسريب مواصفات Poco F7 مع صور واضحة.. شاشة 6.83 بوصة وكاميرات 50+8 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسربت تفاصيل جديدة وموسعة عن هاتف Poco F7 المرتقب، إلى جانب مجموعة من الصور الرسمية، ما يضعنا أمام نظرة شبه كاملة قبل الإعلان الرسمي المتوقع في نهاية الشهر الحالي.

يأتي Poco F7 بشاشة OLED كبيرة قياس 6.83 بوصة، بدقة 1280 × 2772 بكسل، وهي أقل من دقة شاشات Pro وUltra، لكنها تدعم ألوان 12 بت، وتقنيات Dolby Vision وHDR10+، وسطوع يصل إلى 3200 شمعة، مع تقنية تعتيم PWM بتردد 3840 هرتز.

يتميز الهاتف بحجم أكبر من أشقائه، بأبعاد 163.1 × 77.9 × 8.2 ملم ووزن 215.7 جرام، ويضم بطارية ضخمة بسعة 7550 مللي أمبير، تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 90 واط وشحنًا عكسيًا بقدرة 22.5 واط، مع احتمال توفر نسخة ببطارية 6500 مللي أمبير في بعض الأسواق.

من الداخل، يعتمد Poco F7 على معالج Snapdragon 8s Gen 4، مع ذاكرة عشوائية حتى 12 جيجابايت (LPDDR5X) وتخزين حتى 512 جيجابايت (UFS 4.1)، ويعمل بنظام HyperOS 2 المبني على أندرويد 15، مع مجموعة ميزات معززة بالذكاء الاصطناعي.

من ناحية الكاميرات، يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل من نوع Sony IMX882 بفتحة عدسة f/1.5 مع مثبت بصري، إلى جانب كاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابكسل (غالبًا واسعة) وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

يشمل Poco F7 أيضًا مكبرات صوت ستيريو بدعم Dolby Atmos وHi-Res Audio، مع دعم Wi-Fi 7 وNFC وIR Blaster وتصنيف مقاومة الماء والغبار IP68.

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