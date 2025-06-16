شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تُعلن رسميًا: iPhone XS ضمن الأجهزة "القديمة" وiPad 5 أصبح "مهملًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت شركة أبل الأمريكية هاتف iPhone XS إلى قائمتها الرسمية للأجهزة "القديمة"، في خطوة تعكس مضي الزمن حتى على أبرز أجهزتها الذكية، ويأتي ذلك قبل أشهر من الكشف المرتقب عن سلسلة iPhone 17، لتفتح أبل بذلك صفحة جديدة في تاريخ أجهزتها السابقة.

وبموجب نظام التصنيف الذي تتبعه أبل، يُدرج أي جهاز ضمن فئة "المنتجات القديمة" بمجرد مرور خمس سنوات على التوقف عن بيعه رسميًا في متاجر أبل أو من خلال موزعيها المعتمدين، ورغم أن بعض خدمات الصيانة تظل متاحة – سواء في متاجر أبل أو عبر مقدمي الخدمة المعتمدين – فإن هذه الخدمات باتت مشروطة بتوفّر قطع الغيار، وهو أمر قد يصبح نادرًا مع مرور الوقت.

وقد تم إطلاق iPhone XS لأول مرة في سبتمبر 2018، قبل أن يتم إيقاف إنتاجه رسميًا في العام التالي مع وصول سلسلة iPhone 11. إلا أن الهاتف واصل الظهور في الأسواق عبر بعض البائعين الثانويين، ما أخّر تصنيفه “كجهاز قديم” حتى الآن. وبذلك يكون قد بلغ رسميًا مرحلة الخمس سنوات التي تؤهله لدخول هذه القائمة.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالهاتف يقترب أيضًا من دخوله في قائمة الأجهزة “المهملة” بعد عامين فقط، حيث تتوقف أبل تمامًا عن تقديم أي خدمات صيانة أو دعم له – حتى في حال توفر قطع الغيار.

ومن اللافت أن iPhone XS Max، النسخة الأكبر ذات الشاشة مقاس 6.5 بوصة، قد دخل قائمة الأجهزة القديمة بالفعل في نوفمبر 2024. وكان كل من XS وXS Max عند إطلاقهما يُعدان تحسينًا تدريجيًا على iPhone X، مع تعزيز الأداء عبر شريحة A12 Bionic وتحسينات بالكاميرا ودعم شريحتي اتصال.

لكن التحديثات لم تشمل أجهزة آيفون فقط، إذ أعلنت أبل أيضًا عن نقل جهاز iPad من الجيل الخامس (iPad 5) إلى قائمة "الأجهزة المهملة"، مما يعني أن جميع خدمات الصيانة والدعم الفني قد توقفت كليًا لهذا الجهاز الصادر في 2017، بغض النظر عن توفر قطع الغيار.

وفي تحديث أكثر دقة، أضافت أبل ملاحظة بشأن جهاز Mac mini إصدار 2018، الذي سبق إدراجه كجهاز قديم. حيث نبهت الشركة المستخدمين إلى ضرورة التواصل مع مقدمي الخدمة المعتمدين للتأكد من إمكانية تلقي خدمات الصيانة، ما أثار استغراب البعض نظرًا لأنهم توقعوا استمرار دعم هذا الطراز لفترة أطول.

وتُعد هذه التحديثات تذكيرًا دوريًا بسياسة أبل الصارمة تجاه دورة حياة منتجاتها، حيث تدفع الأجهزة تدريجيًا نحو التقاعد الكامل. ورغم أن العديد من مستخدمي iPhone XS لا يزالون يستخدمونه بكفاءة، إلا أن الوقت يمر، وخيارات الإصلاح الرسمية ستصبح أكثر صعوبة تدريجيًا.