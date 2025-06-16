تكنولوجيا: الإعلان عن Realme Narzo 80 Lite 5G بمعالج Dimensity 6300 وبطارية 6000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme رسميًا عن هاتف Narzo 80 Lite 5G كأحدث إضافة لسلسلة Narzo 80، وهو في الحقيقة نسخة معاد تسميتها من هاتف Realme C73.

يأتي الجهاز بشاشة LCD بمعدل تحديث 120Hz، ويعمل بمعالج Dimensity 6300 مع بطارية ضخمة سعتها 6,000 مللي أمبير.

يعتمد الهاتف على شاشة IPS LCD بقياس 6.67 بوصة، بدقة +HD، وسطوع يصل إلى 625 نتس. وتوجد كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مدمجة في واجهة الشاشة.

من حيث الأداء، يعمل Narzo 80 Lite 5G بمعالج MediaTek Dimensity 6300، إلى جانب خيارين من الذاكرة العشوائية: 4 أو 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية واحدة بحجم 128 جيجابايت.

في الخلف، يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 32 ميجابكسل تعتمد على مستشعر GC32E2، بالإضافة إلى مستشعر مساعد لم تُذكر تفاصيله بعد.

على مستوى البرمجيات، يعمل الجهاز بنظام Realme UI 6 المبني على أندرويد 15. وتدعم البطارية التي تبلغ سعتها 6,000 مللي أمبير الشحن السلكي بقدرة 15 واط.

يتوفر Realme Narzo 80 Lite 5G بلونين: البنفسجي الكريستالي (Crystal Purple) والأسود الأونيكس (Onyx Black). وتبدأ الأسعار من حوالي 121 دولارًا لنسخة 4/128 جيجابايت، وترتفع إلى 133 دولارًا لنسخة 6/128 جيجابايت.

المصدر