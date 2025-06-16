تكنولوجيا: iOS 26 يمنح تطبيقات مثل Spotify صلاحية الوصول إلى ميزات Apple Music الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدّم نظام iOS 26 مجموعة من التحديثات الجديدة، من بينها ميزة عرض الأعمال الفنية المتحركة على شاشة القفل عند تشغيل الموسيقى عبر تطبيق Apple Music.

اللافت في الأمر أن هذه الميزة لن تقتصر فقط على Apple Music، بل ستمتد لتشمل تطبيقات البث الموسيقي التابعة لجهات خارجية، مثل Spotify وYouTube Music وTidal وغيرها.

ما تزال هذه الميزة قيد التطوير ضمن نسخة البيتا من النظام، ولا يوجد تأكيد رسمي بعد حول اعتماد التطبيقات الخارجية لها، لكن المؤشرات الحالية توحي بأن احتمالية دعمها قوية وواقعية.

تعتمد الميزة على واجهة برمجة التطبيقات الجديدة المسماة MPMediaItemAnimatedArtwork، والتي تتيح عرض صور فنية متحركة أثناء تشغيل الأغاني.

ويتطلب تشغيل هذه الميزة وجود ملف فيديو للعمل الفني، إلى جانب صورة معاينة مطابقة للإطار الأول من الفيديو، حيث تُستخدم هذه الصورة كعنصر مؤقت حتى يتم تحميل الفيديو الكامل.

إلى جانب هذه الميزة، يجلب iOS 26 تحسينات بصرية وتجارب جديدة كليًا، من أبرزها واجهة Liquid Glass UI التي تتضمن ساعة ديناميكية جديدة، وتأثيرات ثلاثية الأبعاد شبيهة بالحركة المنظورية (Parallax)، بالإضافة إلى دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل النظام.

المصدر