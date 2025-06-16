شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديثات تجريبية لسماعات AirPods بميزات ذكية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن خطوة جديدة تعزز من تفاعل المستخدمين مع منتجاتها، حيث تستعد لإطلاق نسخة تجريبية عامة (Public Beta) من تحديثات البرامج الثابتة (Firmware) الخاصة بسماعات AirPods.

ووفقًا لحساب Apple Club التقني، فإن هذه التحديثات ستكون متاحة من خلال برنامج آبل التجريبي المجاني (Apple Beta Software Program)، مما يسمح للمستخدمين بتجربة المزايا الجديدة القادمة قبل طرحها رسميًا، دون الحاجة إلى حساب مطور.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها آبل باب المشاركة العامة في تحديثات AirPods، مما يشير إلى نية الشركة في توسيع قاعدة الاختبار وتحسين جودة الأداء من خلال ملاحظات المستخدمين.

ومن المتوقع أن تشمل النسخة التجريبية الأولى تحسينات في الأداء، وربما مزايا متقدمة تتعلق بالاقتران السريع، وجودة الصوت، وعمر البطارية، إلى جانب إصلاحات للأخطاء.

هذه المبادرة تأتي كجزء من جهود آبل لتعزيز تجربة المستخدم وزيادة الشفافية، حيث سبق أن وفرت إصدارات تجريبية من iOS وmacOS لعامة المستخدمين، والآن تفتح المجال أمام أجهزة الصوت الذكية أيضًا.

الجدير بالذكر أن التحديثات التجريبية قد تحمل أخطاء أو مشكلات مؤقتة، لذا يُنصح المستخدمون المهتمون بالمشاركة بقراءة التحذيرات قبل تثبيتها