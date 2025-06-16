تكنولوجيا: إطلاق إصدار جديد من OnePlus لمشبك التبريد المغناطيسي بقوة 27 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت OnePlus رسميًا عن إصدار جديد من مشبك التبريد المغناطيسي Ice Point بقوة 27 واط، تحت اسم Snow King Edition Sweet Red، في السوق الصينية. يُعد هذا الإصدار نسخة محدثة من الإكسسوار الذي طُرح لأول مرة في أبريل 2025، ويهدف إلى الحفاظ على أداء الهاتف الذكي ثابتًا حتى أثناء الاستخدام المكثف.

يتميز الإصدار الجديد بتصميم خاص مستوحى من شخصية Snow King، التميمة الشهيرة لسلسلة Mixue Ice Cream & Tea. تظهر صورة وجه Snow King بوضوح في الجزء الخلفي من المشبك، بينما يأتي جسمه بلون رمادي فاتح ومروحة سوداء، مع شعار OnePlus باللون الأحمر على الجانب. ومن المتوقع أن تتطابق المواصفات التقنية لهذا الإصدار مع النسخة الأصلية.

يدعم مشبك التبريد الاتصال بالهاتف إما من خلال مغناطيس Oppo Mag المدمج، أو عبر المشبك الذي يناسب الأجهزة التي يتراوح عرضها بين 65 و86 مم (2.6 × 3.4 بوصة). ويوفر تبريدًا بقدرة 27 واط من خلال مروحة ومبدد حراري وتقنية التبريد الكهروحراري (TEC).

يعمل الإكسسوار عبر منفذ USB-C ويتميز أيضًا بتأثيرات إضاءة جذابة. ويتوافق مع مجموعة واسعة من أجهزة iOS واندرويد، بينما تبلغ أبعاده 65 × 23.5 مم (حوالي 2.6 × 0.93 إنش) ويزن نحو 83 جرامًا (2.9 أوقية).

من المقرر أن يُطرح OnePlus 27W Ice Point Magnetic Cooling Back Clip Snow King Edition Sweet Red في الصين بسعر 199 يوان صيني (نحو 28 دولارًا أمريكيًا)، وهو نفس سعر الإصدار الأساسي.

كما تستعد الشركة لإطلاق منتجات أخرى ضمن نفس السلسلة، تشمل بطاقة الطاقة المغناطيسية OnePlus Magnetic Energy Card Air Snow King Edition Sweet Red، وباور بانك OnePlus 150W SuperVOOC Snow King Edition Sweet Red.

حتى الآن، يبدو أن هذه المنتجات مخصصة للسوق الصينية فقط، إلا أن OnePlus تواصل بيع بعض إكسسواراتها في أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة، حيث يتوفر Power Bank 3-in-1 Pouch المشترك مع شركة Sharge بسعر 49.99 دولارًا على أمازون.

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