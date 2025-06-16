تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق Copilot Vision على ويندوز بميزة Highlights الثورية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت مايكروسوفت رسميًا ميزة Copilot Vision على نظام ويندوز، مدعومة بخاصية Highlights، لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي المدمج ومساعدته للمستخدمين في مهامهم اليومية. أصبح بإمكان Copilot الآن “رؤية” المعلومات الظاهرة على الشاشة والتفاعل مع التطبيقات المفتوحة.

من خلال هذه الميزة، يستطيع المستخدم طلب مساعدة الذكاء الاصطناعي في تحرير الصور، تحسين تصميمات النشرات الإعلانية، اختيار الصور الأنسب للنشر، أو حتى إضافة نصوص إلى المستندات بناءً على محتوى بصري.

لا يكتفي المساعد الجديد بالردود النصية، بل أصبح أيضًا قادرًا على التحدث، وتقديم اقتراحاته بصوت واضح، إلى جانب دعم الصور والترجمات. ويمكن للمستخدم مشاركة تطبيقين في الوقت ذاته مع Copilot ليتفاعل معهما بصريًا.

وعلى صعيد الخصوصية، أكدت مايكروسوفت أن Copilot Vision لا يحتفظ بأي بيانات بصرية أو سياقية، كما لا تُستخدم هذه البيانات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، تتم مراقبة الردود لرصد أي محتوى غير آمن، وتُخزن التحويلات الصوتية إلى نصوص إلى أن يُقرر المستخدم حذفها يدويًا. كما تمنع مايكروسوفت Copilot من الوصول إلى الوسائط المحمية بحقوق النشر أو أي محتوى ضار أو غير ملائم، بما في ذلك الصور.

يُفعل Copilot Vision فقط عندما يضغط المستخدم على أيقونة النظارات، ما يعني أنه لا يعمل دون طلب صريح من المستخدم. المساعد البصري الذكي متوفر الآن لأجهزة ويندوز 10 و11 داخل الولايات المتحدة.

أما المستخدمون الذين لا يزالون يعتمدون على إصدارات أقدم، فيمكنهم الترقية إلى جهاز حديث يعمل بنظام ويندوز 11، مثل Surface Pro 10، للاستفادة من هذه الميزة الجديدة.

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