شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزنه 15 جرامًا فقط.. أصغر ماوس لاسلكى فى العالم مخصص للألعاب "صور" والان مع تفاصيل الخبر

قرر يوتيوبر جوسكيم، وهو مُعدّل، تصميم ماوس ألعاب صغير جدًا لدرجة أنه يتناقض مع التصاميم التقليدية، مع الحفاظ على الدقة والسرعة التى يحتاجها اللاعبون المحترفون، بل يمكن القول إنه قد يكون أصغر ماوس ألعاب لاسلكى فى العالم، ويعتمد هذا التصميم على لوحة دوائر مطبوعة فائقة الصغر، ما يجعله جزءًا صغيرًا من حجم ماوس الألعاب العادى، فإطاره المطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمصمم بهيكل عظمى، يجمع بين المتانة والوزن الخفيف الذى يجعل اللاعب يشعر وكأنه لا يستخدم شيئا.



أصغر ماوس فى العالم

ليتغلب اللاعب على عقبة رئيسية فى الألعاب: القصور الذاتي، يحتاج دائما "الماوس" الأثقل إلى قوة أكبر للتحرك، مما يُبطئ سرعة رد الفعل، لكن تصميم جوسكيم فائق الخفة يوفر استجابة شبه فورية، بحسب موقع techeblog.



هيكل الماوس

زوّد جوسكيم فأرته الصغيرة بمستشعر PAW3395 القوى، وهو جهاز فائق الأداء يُنتج معدل أخذ عينات يبلغ 8 كيلوهرتز، ويصل إلى دقة 26 ألف نقطة فى البوصة، ويتتبع بسرعة مذهلة تبلغ 650 بوصة فى الثانية، ويتجاهل تسارع 50 جراما بسهولة. بفضل نظام Nordic nRF54L15 على الشريحة للاتصال اللاسلكى، يوفر هذا الجهاز أداء سريعا ومنخفض الكمون يلبى احتياجات اللاعبين التنافسيين.



وزن الماوس

فأرة الألعاب التقليدية مصممة لتناسب راحة اليدك، مما يُبقيها مريحة أثناء جلسات اللعب الشاقة، أما ماوس جوسكيم، فعكس هذا المفهوم، إذ تتطلب قبضة تشبه المخلب حيث تضغط أصابعك وتحوم بطريقة تبدو غريبة تماما لأى شخص معتاد على التصاميم القياسية.