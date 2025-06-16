شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعيد جدولة حدث Pixel 10 Superfans الحصري والان مع تفاصيل الخبر

ألغت جوجل فعالية "عشاق بكسل" Pixel 10 Superfans المُعلن عنها سابقًا، والذى كان من المتوقع أن يقدم لمحةً مُبكرةً عن هاتف Pixel 10 المُقبل، وكان من المُقرر في الأصل إقامة الفعالية في أواخر يونيو، أي قبل وقتٍ طويل من موعد إطلاق الهاتف المُتوقع في أغسطس، حيث أثار هذا التغيير تساؤلاتٍ حول ما إذا كان الجدول الزمني لإطلاق Pixel 10 قد تأثر أيضًا.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، كان من المُخطط إقامة الفعالية كعرضٍ مُسبقٍ حصريٍّ لمجموعةٍ مُحددةٍ من المُعجبين، وهو أمرٌ نادرًا ما تُقدمه جوجل.

أثار التوقيت المُبكر تكهناتٍ بأن الشركة قد تُقدم موعد إطلاقها، ومع ذلك، أكدت تقارير مُتعددة منذ ذلك الحين أن جوجل لا تزال تهدف إلى إصدار سلسلة Pixel 10 بين منتصف وأواخر أغسطس.

وبدأت جوجل الآن بإخطار المُدعوين بإلغاء الفعالية الأصلية بسبب "ظروفٍ غير مُتوقعة"، وبدلاً من ذلك، تُقدم الشركة فرصةً جديدةً: دعوةٌ لحضور فعالية "عشاق بكسل" المُعلنة، والمُقرر إقامتها في 4 سبتمبر.

وبحلول ذلك الوقت، من المُتوقع أن تكون الهواتف الجديدة مُتاحةً للجمهور بالفعل، مما يُزيل جاذبية العرض المُبكر في البداية، وينص إشعار الإلغاء على ما يلي:

كان من المفترض أن يُقدم الحدث المُلغى، والمُشار إليه باسم "Pixel Penthouse"، فرصةً لتجربة أجهزة جوجل القادمة، والتي يُحتمل أن تشمل Pixel 10، وبينما لم تُقدم جوجل سببًا مُحددًا لإلغاء الحدث، فمن المُحتمل أن يكون التغيير ناتجًا عن جدولة داخلية أو تحديات لوجستية.

ما هو غير واضح هو ما إذا كان هذا القرار يعكس أي تغييرات في إطلاق Pixel 10، ولم يُعلن رسميًا عن أي تأجيل، وحتى الآن، لا يزال موعد الإطلاق المُتوقع في أغسطس قائمًا.



