شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تلغي رسميًا مشروع "Xbox المحمول" وتتحول إلى منصة برمجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تطور مفاجئ لعشاق أجهزة الألعاب، ألغت مايكروسوفت مشروع تطوير جهاز Xbox المحمول الذي كان منتظرًا لمنافسة Nintendo Switch 2، وقررت بدلًا من ذلك التركيز على تطوير منصة برمجية جديدة لأجهزة الألعاب المحمولة من تصنيع جهات خارجية.

وبحسب تقرير نشره موقع The Verge، فقد تخلّت الشركة الأمريكية عن خطتها لإنتاج جهاز ألعاب محمول يحمل علامة Xbox التجارية، بعد أسابيع قليلة من إطلاق شركة ASUS لجهاز ROG Xbox Ally ونسخته المحدثة ROG Ally X.

مايكروسوفت تتحالف مع المصنعين بدلًا من المنافسة

أفاد التقرير أن مايكروسوفت ستتجه الآن إلى التعاون مع مصنّعي الأجهزة (OEMs) الراغبين في إطلاق أجهزة محمولة تعمل بنظام ويندوز، على أن يتم تزويدها بواجهة استخدام تحمل طابع Xbox لتوفير تجربة ألعاب تشبه منصات الألعاب المنزلية. هذه الواجهة ستُخفِي نظام Windows التقليدي، لتقدم للمستخدمين تجربة استخدام أكثر بساطة، على غرار واجهة SteamOS.

وفي بودكاست رسمي لـ Xbox، وصف فيل سبنسر، الرئيس التنفيذي لقسم الألعاب في مايكروسوفت، التعاون الحالي مع فريق Windows بأنه “الأقرب والأكثر تكاملًا منذ ثلاثين عامًا”، في إشارة إلى أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية.

نهاية مشروع الجهاز.. وبداية تحول المنصة

تأتي هذه الخطوة بعد تقارير سابقة من Windows Central أشارت إلى أن مايكروسوفت أوقفت مؤقتًا تطوير جهاز Xbox المحمول، مع تركيز الجهود على تحسين أداء Windows 11 ليكون ملائمًا أكثر للأجهزة المحمولة ذات الشاشات الصغيرة (7 إلى 8 بوصات).

وبدلاً من تصنيف الألعاب الجديدة على أنها متوافقة مع Windows فقط، بدأت مايكروسوفت باستخدام مصطلح جديد وهو “Xbox PC”، في إشارة إلى الألعاب المخصصة للعمل على الأجهزة المحمولة المدعومة بمنصة Xbox البرمجية الجديدة.

التكامل مع Steam والمرحلة القادمة

من المقرر أن يتيح تطبيق Xbox PC للمستخدمين تصفح وتشغيل ألعاب Steam إلى جانب ألعاب Xbox PC، مما يعزز تجربة اللعب المتكاملة عبر مختلف المنصات، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تقنية تواجه الشركة في ما يخص تشغيل ألعاب Xbox الكاملة على هذه الأجهزة عبر المحاكاة.

هذه الخطوة تشير إلى تحول جوهري في استراتيجية مايكروسوفت، حيث تبتعد عن صناعة الأجهزة لصالح تقديم منصة قوية يمكن للجهات الأخرى البناء عليها — ما قد يُحدث تغييرًا كبيرًا في سوق أجهزة الألعاب المحمولة خلال السنوات القادمة.