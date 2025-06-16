شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول محاكي PS3 أصلي على أندرويد يظهر في متجر Google Play والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة مثيرة لمجتمع الألعاب على الهواتف الذكية، أصبح الآن بالإمكان تشغيل ألعاب بلايستيشن 3 (PS3) على أجهزة أندرويد من خلال محاكي جديد يُدعى aPS3e، والذي تم إطلاقه رسميًا عبر متجر Google Play، ليكون أول محاكي من نوعه يُتاح رسميًا على المتجر لتجربة ألعاب الجيل السابع على الهواتف.

نقلة نوعية في عالم المحاكاة

لطالما سعى المطورون المستقلون إلى توفير طرق لتشغيل الألعاب الكلاسيكية على الأجهزة الحديثة، وخاصة ألعاب PS3 التي كانت تمثل تحديًا تقنيًا معقدًا بسبب بنيتها المعمارية الفريدة. إطلاق aPS3e على أندرويد يمثل خطوة غير مسبوقة في هذا المسار، حيث بات بإمكان المستخدمين تحميل المحاكي مباشرة من المتجر دون الحاجة إلى تثبيت ملفات خارجية أو إجراء إعدادات معقدة.

قيود تقنية وأداء غير مستقر

رغم الحماس الكبير، إلا أن المحاكي لا يزال في مرحلة التطوير النشط، وهو ما يعني أن التجربة ليست خالية من العيوب. فوفقًا لملاحظات المستخدمين الأوائل، يعاني التطبيق من مشكلات في الاستقرار، تعطل متكرر، ومعدلات إطارات غير منتظمة. صفحة التطبيق نفسها تُحذّر من أن الأداء لن يكون مثاليًا وقد لا تعمل بعض الألعاب بشكل جيد.

كما أن المحاكي يستهدف الأجهزة الرائدة فقط، ويُنصَح باستخدام هواتف تحتوي على 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) لضمان تجربة تشغيل مقبولة. المحاكي يتضمن أزرارًا تحكم رقمية على الشاشة، مع دعم لبعض وحدات التحكم عبر البلوتوث.

دعم مفتوح المصدر وإصدار مدفوع

رغم وجود بعض الانتقادات الموجهة إلى المطور بدعوى استخدام كود من مشاريع محاكاة أخرى دون الإشارة إليها، إلا أن المشروع أصبح مفتوح المصدر على موقع GitHub، ما عزز من مصداقيته داخل مجتمع المطورين. التطبيق متاح بشكل مجاني على المتجر دون إعلانات، مع وجود إصدار مدفوع بسعر 5 دولارات لدعم المطور.

أكثر من 10,000 تحميل

في وقت قصير منذ إطلاقه، تجاوز التطبيق 10,000 عملية تحميل، ما يعكس اهتمامًا كبيرًا من قبل عشاق ألعاب بلايستيشن وأجهزة المحاكاة على حد سواء.

رغم أن المحاكي لا يزال غير مثالي، إلا أن إطلاق aPS3e يمثل خطوة جريئة ومبشرة نحو تشغيل ألعاب PS3 على الهواتف الذكية. ومع استمرار التطوير ودعم المجتمع، قد نشهد مستقبلًا تقنيًا يُمكّن المستخدمين من حمل مكتبة ألعابهم الكلاسيكية في جيوبهم.