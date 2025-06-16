شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من 2007 إلى 2026.. كيف تطورت أيقونة تطبيق الآلة الحاسبة على iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تبرز التحول البصري الذي شهدته واجهات نظام التشغيل iOS عبر السنوات، نشر حساب Majin Bu الشهير على منصة “X” رسمًا توضيحيًا لتاريخ تطور أيقونة تطبيق الآلة الحاسبة الرسمي لأجهزة آيفون، الرسم يسلط الضوء على كيف غيّرت شركة أبل فلسفتها التصميمية بشكل جذري على مدار ما يقارب عقدين من الزمن.

2007: بداية كلاسيكية مع iPhoneOS 1.0

أيقونة الآلة الحاسبة في أول إصدار من نظام iPhoneOS حملت تصميماً ثلاثي الأبعاد بسيطًا، بأزرار دائرية تظهر رموز العمليات الأربع (+ - × ÷) بألوان بنية على خلفية فضية، ما يعكس طابع أبل الواقعي في بداياتها.

2007-2008: تحديث مبكر مع iPhoneOS 1.1

شهد التصميم أول تعديل بإضافة خلفية سوداء وأزرار أكثر بروزًا، مع زر برتقالي لعلامة “=” في إشارة إلى الوظيفة الأساسية للتطبيق.

2010-2013: انتقال تدريجي مع iOS 4 - iOS 6

ظهر التصميم الأكثر نضجًا مع تقسم الأيقونة إلى أربع مناطق ملونة، واحتفاظها بنفس النمط الواقعي لكن بألوان أكثر هدوءًا وأناقة.

2013-2017: ثورة التصميم المسطح مع iOS 7

في هذا الإصدار، تخلّت أبل بالكامل عن الواقعية، وقدمت تصميمًا مسطحًا بأربعة ألوان: البرتقالي، الرمادي، الأبيض، والأسود. كان ذلك ضمن توجه الشركة الشامل نحو تصميم الـ”Flat” الذي أطلقه Jony Ive.

2024: مفاجأة iOS 18 تعيد الحسابات

بحسب ما هو ظاهر في التصميم المسرب، فإن أبل قد تعيد التفكير في شكل الأيقونة بالكامل. الأيقونة الجديدة تبدو كآلة حاسبة فعلية مع أزرار دائرية برتقالية على خلفية سوداء أو رمادية، مستوحاة من الحاسبات الواقعية. التصميم يعطي شعوراً بالحداثة والعملية في آنٍ معًا.

2026: مستقبل مبني على البساطة ثلاثية الأبعاد؟

يشير الرسم التوضيحي أيضًا إلى تصميم محتمل في iOS 26، والذي يبدو أكثر تهذيبًا في الحواف والتفاصيل، مع تدرجات لونية ناعمة، تعكس عودة خجولة إلى التصميم الشبه واقعي لكن بطابع عصري.

تحولات التصميم تعكس فلسفة أبل المتغيرة

التغيرات الظاهرة في الأيقونات ليست مجرد تعديلات شكلية، بل تعبّر عن مراحل مختلفة من توجهات أبل في التصميم. من الواقعية إلى البساطة، ثم إلى دمج التقنية مع الجمالية، يبدو أن الشركة تستثمر في جعل كل عنصر بصري يحمل روح التجربة الكاملة لنظام iOS.