شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة بنظام iOS 26 تطيل عمر بطارية هاتفك الآيفون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

وصلت ميزة من أهم الميزات الجديدة المفيدة في نظام iOS 26 إلى أيفون، وهى ميزة "الطاقة التكيفية"، وذلك بالانتقال إلى الإعدادات > البطارية > وضع الطاقة، وبتفعيل هذه الميزة، يُجري جهاز iPhone تعديلات طفيفة على أدائه لإطالة عمر بطارية الجهاز، فإنه للقيام بذلك، يتم خفض سطوع الشاشة قليلاً، وتُبطئ بعض الأنشطة، أما وضع الطاقة المنخفضة، الذي يُقلل من أنشطة الخلفية مثل التنزيلات وجلب البريد الإلكتروني حتى اكتمال شحن البطارية، فسيتم تفعيله مع بقاء 20% من عمر البطارية.

وفقا لما ذكره phone arena، يُفترض أن يُتيح تفعيل ميزة "الطاقة التكيفية" بشكل دائم لمستخدمي iPhone الاستمتاع بعمر بطارية أطول، في الوقت الحالي، لتشغيل ميزة "الطاقة التكيفية" على جهاز iPhone، يجب عليك تشغيل الإصدار التجريبي للمطورين من iOS 26.

هناك ميزات أخرى مهمة لبطارية iPhone مُضافة إلى نظام iOS 26، فعند شحن iPhone المُثبّت عليه نظام iOS 26، ستتمكن من معرفة المدة التي سيستغرقها بالدقائق لاستعادة عمر البطارية إلى 80% وشحنها بالكامل بنسبة 100%.

يعمل هذا مع كل من الشحن السلكي واللاسلكي، على سبيل المثال، مع بقاء 32% من عمر بطارية iPhone 15 Pro Max، سيستغرق الأمر 38 دقيقة للوصول إلى 80%، وساعة و56 دقيقة لإعادة شحن الجهاز بالكامل.

سيُقارن iPhone أيضًا عمر البطارية المتبقي لديك ويقارنه بعمر البطارية الذي كان لديك في أوقات مماثلة من أيام أخرى، على سبيل المثال، تحت عنوان "الاستخدام اليومي"، أظهر iPhone 15 Pro Max "أنت تستخدم اليوم نفس كمية البطارية المعتادة بحلول الساعة 1:00 صباحًا".

قد يُقدم لك iPhone معلومات أكثر، ومع خاصية الشحن التكيفى Adaptive Power الجديدة، ستحصل على وقت إضافي للاستمتاع بحياة خالية من الشاحن.