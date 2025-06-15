تكنولوجيا: 100 مليون هاتف ذكي يعمل بنظام HarmonyOS في أحدث تحليل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هواوي نظام التشغيل HarmonyOS كرد فعل على فقدانها الاستخدام الرسمي لنظام أندرويد في عام 2021، ولم تتراجع منذ ذلك الحين.

وفقًا لأبحاث حديثة نشرتها شركة Canalys، قامت هواوي بشحن 103 ملايين هاتف ذكي يعمل بنظام HarmonyOS بحلول نهاية عام 2024. من هذه الأجهزة، تم بيع حوالي 45% خلال العام الماضي. كما تُشير التقديرات إلى أن هواوي باعت 21 مليون جهاز لوحي يعمل بنظام HarmonyOS قبل بداية عام 2025، نصفها تم شحنها في 2024.

تزداد الأرقام أهمية إذا أُخذت في الاعتبار الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بنظام HarmonyOS والتي تشهد نموًا مستمرًا.

قد يوسع النظام نطاق انتشاره مع إطلاق جهاز MateBook Pro الأحدث، الذي ظهر إلى جانب أول حاسوب قابل للطي من هواوي، MateBook Fold، وكلاهما مزود بنظام HarmonyOS كبديل مطور محليًا لنظام ويندوز.

يتميز أول حاسوبين يعملان بنظام HarmonyOS بخصائص متقدمة، مثل التكامل اللاسلكي المحسن مع أجهزة هواوي الأخرى، ومساعد ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي (يُعرف باسم Celia في الصين).

ومع ذلك، يواجه النظام بعض التحديات المبكرة، أبرزها عدم القدرة على تشغيل حزم التطبيقات من شركات مثل مايكروسوفت وأدوبي، وهي مشكلة قد تتطلب من هواوي استثمار وقت وموارد كبيرة لحلها.

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