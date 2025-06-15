تكنولوجيا: سماعات Wave X5L تأتي بذاكرة داخلية وترجمة فورية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُعد سماعات Wave X5L اللاسلكية بالكامل إضافة جديدة تتميز بمجموعة واسعة من الخصائص المبتكرة. على غرار بعض السماعات الأخرى، تأتي هذه السماعات مزودة بشاشة عرض، لكنها مميزة بحجمها الكبير نسبيًا، حيث تتمتع بشاشة قياس 1.7 بوصة بدقة 360 × 360 بكسل.

تتيح الشاشة التي تعمل باللمس للمستخدمين التحكم في مستوى الصوت، عرض الإشعارات، إنشاء مؤقتات، استخدام ساعة إيقاف، وحتى الاطلاع على توقعات الطقس. كما توفر إمكانية التحكم في تشغيل الموسيقى أو الملفات الأخرى المخزنة في الذاكرة الداخلية للسماعات.

توفر السماعات اللاسلكية ذات تقنية TWS ذاكرة داخلية سعة 4 جيجابايت، مما يوفر مساحة كافية لتخزين عدد لا بأس به من الأغاني والبودكاست. تتميز سماعات Wave الجديدة أيضًا بمترجم ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهي ميزة مفيدة أثناء السفر أو في بيئات العمل المهنية، حيث تدعم الترجمة الفورية للغات متعددة تشمل الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، اليابانية، والتايلاندية، وغيرها.

والأهم من ذلك، أن هذه السماعات تأتي بتصميم مفتوح (open-back)، مما يعني أنها لا تعزل الضوضاء المحيطة بشكل سلبي. ومع ذلك، تتوفر ميزة تصفية الضوضاء أثناء المكالمات الهاتفية لتحسين جودة الصوت للطرف الآخر. توفر سماعات X5L عمر بطارية مستمر يصل إلى ست ساعات، بينما يمكن لعلبة الشحن المرفقة تمديد هذا العمر إلى ما يصل إلى 24 ساعة إجمالاً، وفقًا لشركة Wave.

تُعرض سماعات TWS هذه حاليًا للتمويل الجماعي عبر منصة Kickstarter، حيث يمكن حجز زوج منها بتعهد يبلغ حوالي 80 دولارًا. يُشار إلى أن هذا ليس شراءً أو طلبًا مسبقًا تقليديًا، وبالتالي تنطبق عليه المخاطر المالية المعتادة للحملات التمويلية. بالمقارنة، تتوفر سماعات تقليدية أخرى مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء النشط (ANC) مثل Anker Soundcore Liberty 4 بسعر يبدأ من 89 دولارًا على أمازون.