شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلو أوريجين تكشف عن ركاب رحلة السياحة الفضائية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة بلو أوريجين، المملوكة لجيف بيزوس، عن هوية رواد الفضاء الذين سيشاركون في رحلتها السياحية الفضائية القادمة، وستنطلق هذه الرحلة شبه المدارية، التي تحمل ستة ركاب، من موقع الإطلاق التابع للشركة في غرب تكساس، في تاريخ لم يُعلن عنه بعد.

وفقا لما ذكره موقع "space"، تُعرف هذه المهمة القادمة باسم NS-33، لأنها ستكون الإطلاق الثالث والثلاثين لمركبة نيو شيبارد ذاتية القيادة والقابلة لإعادة الاستخدام من بلو أوريجين، وستكون هذه أيضًا مهمة رحلات الفضاء البشرية الثالثة عشرة للشركة.

وهذه هي قائمة ركاب NS-33 الستة، استنادًا إلى معلومات قدمتها بلو أوريجين:

* آلي كوهنر، ناشطة بيئية ومغامرة ومستكشفة، وعضوة في مجلس إدارة منظمة "الطبيعة غير الحزبية" غير الربحية المعنية بالحفاظ على البيئة.

* كارل كوهنر، زوج آلي، وهو أيضًا ناشط في مجال الحفاظ على البيئة. يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "تكنولوجيا البناء والأراضي"، وهي شركة عقارية "مكرسة لبناء المجتمعات والنظم البيئية التي تعزز النمو والاستدامة على المدى الطويل".

• ليلاند لارسون، فاعل خير وبستاني ومربي نحل، سبق له قيادة شركتي خدمات الحافلات المدرسية ولارسون للنقل في ولاية أوريجون.

• فريدي ريشينو الابن، المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوموديتي كابلز للأسلاك والكابلات، وهو أيضًا لاعب جولف تنافسي.

• أولابي ساليس، مستشار مالي ومحامٍ ألّف كتاب "المساواة"، وكتبت بلو أوريجين: "ساليس عضو رئيسي في منظمة صانع الروح، التي تدعو إلى التنوع نظرًا لطبيعة الكون المتنوعة، وهو يُكرّس هذه المهمة لضحايا التمييز وانتهاكات الحقوق المدنية".

• جيم سيتكين، محامٍ متقاعد ومغامر مخضرم، يتطوع حاليًا في منظمة غير حكومية تعمل مع الحكومات وقادة المجتمعات في أوروبا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

تستغرق رحلات نيو شيبارد من 10 إلى 12 دقيقة من الإقلاع إلى هبوط كبسولة طاقم المركبة، حيث يعود مُعزِّز المرحلة الأولى من مركبة نيو شيبرد أيضًا إلى الأرض للهبوط الآمن وإعادة الاستخدام لاحقًا.

كما أنه خلال هذه الفترة القصيرة، يختبر ركاب نيو شيبرد بضع دقائق من انعدام الوزن، ويشاهدون انحناء الأرض في ظلام الفضاء.

كانت أول مهمة مأهولة لشركة بلو أوريجين في يوليو 2021، وهي رحلة ضمت بيزوس وشقيقه مارك، ستكون رحلة NS-33 رابع رحلة فضائية مأهولة للشركة في عام 2025.

