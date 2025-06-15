شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة لهواتف أيفون وأجهزة أيباد التي تدعم iOS 26 وiPadOS 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شركة Apple مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC 2025)، حيث أعلنت عن نظامي iPadOS 26 وiPadOS 26، بالإضافة إلى تحديثات برمجية أخرى، تتضمن تحديثات نظام التشغيل الجديدة لأجهزة iPad وiPhone العديد من الميزات، بما في ذلك تصميم Liquid Glass وميزات Apple Intelligence المُحسّنة.

ومع ذلك، لن تتلقى جميع أجهزة Apple الحالية هذه التحديثات، لن يدعم جهازان iPhone وجهاز iPad إصداري iOS 26 وiPadOS 26،كما قمنا بتجميع قائمة بجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتوافقة مع تحديثات نظام التشغيل الجديدة.

الأجهزة التى تدعم احدث انظمة تشغيل أبل

أكدت Apple أن طرازي iPhone XR وiPhone XS لن يتلقيا تحديث iOS 26، وأضافت الشركة العملاقة، ومقرها كوبرتينو، أن تحديث iPadOS 26 لن يكون مدعومًا على إصدار iPad من الجيل السابع (2019).

وعادةً ما يُحدَّد موعد التحديث بناءً على عمر الجهاز أو إمكانياته المادية، يعمل هاتفا iPhone XR وiPhone XS، اللذان أُطلقا عام 2018، بشريحة A12 Bionic من Apple، بينما يحتوي جهاز iPad من الجيل السابع (2019) على شريحة A10 Fusion.

وعلى الرغم من أن هذه الأجهزة لن تتلقى أي ترقيات إضافية لنظام التشغيل، فمن المتوقع أن تُقدِّم Apple تحديثات أمنية لبضع سنوات، وسيصل تحديث iOS 26 إلى الأجهزة المتوافقة.

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (الجيل الثاني وما بعده)

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12.9 بوصة (الجيل الثالث فما فوق)

iPad Pro 11 بوصة (الجيل الأول فما فوق)

iPad Air (M3)

iPad Air (M2)

iPad Air (الجيل الثالث فما فوق)

iPad (A16)

iPad (الجيل الثامن فما فوق)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (الجيل الخامس فما فوق)

هواتف أيفون التى تدعم iOS 26في الوقت نفسه، سيتوفر نظام iPadOS 26 سيتوفر التحديث لأجهزة iPad التالية:

يتوفر حاليًا الإصدار التجريبي للمطورين من iOS 26 وiPadOS 26 للتنزيل، إذا كنت مطورًا، يمكنك تجربة التحديثات الجديدة الآن، وسيبدأ الإصدار العام للتحديثات الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، في نفس وقت إطلاق سلسلة iPhone 17 تقريبًا.