شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يدعو ناسا مجددًا إلى تدمير محطة الفضاء الدولية لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

دعا إيلون ماسك وكالة ناسا مجددًا إلى تدمير محطة الفضاء الدولية (ISS) بعد أن كشف مهندس سابق في الوكالة عن مشاكل خفية في هيكلها، حيث نشر كيسي هانمر، الفيزيائي والمهندس الذي عمل في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا لمدة أربع سنوات، على موقع X أن سلامة هيكل المحطة التي يبلغ عمرها 26 عامًا أسوأ بكثير مما يعرفه الجمهور.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حذر هانمر على موقع X يوم الخميس قائلًا: "قد نستيقظ غدًا ونكتشف، دون سابق إنذار، أنها فشلت بشكل كارثي".

سارع ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إلى الرد قائلًا إنه على الرغم من أن شركته الفضائية التجارية تجني مليارات الدولارات من توصيل البضائع ورواد الفضاء إلى المحطة، إلا أنه يجب تدميرها بحلول عام 2027.

نشر ماسك: "هناك مخاوف جدية محتملة بشأن سلامة محطة الفضاء الدولية على المدى الطويل، بعض أجزائها أصبحت قديمة جدًا، ومن الواضح أن هذا الخطر يتزايد بمرور الوقت".

جاء هذا التوجه المتجدد لتفكيك محطة الفضاء الدولية بعد ساعات من تأجيل ناسا لمهمة رواد فضاء خاصة من قِبل شركة أكسيوم سبيس بسبب تسرب ضغط في أحد أقسام المحطة التي بناها الروس، مما يعني أنه قد يكون هناك هواء أقل للتنفس.

يدعو الملياردير، قائد سبيس إكس وتيسلا وإكس، ناسا إلى إلغاء المشروع الذي تبلغ تكلفته 150 مليار دولار منذ فبراير، وفي ذلك الوقت، كان ماسك أيضًا رئيسًا لإدارة كفاءة الحكومة (DOGE) وأوصى الرئيس ترامب بهدم المحطة "في أسرع وقت ممكن".

كما أنه في منشوره، حذر هانمر من أن هذه التسريبات أصبحت أكثر تكرارًا وتحدث في أقسام متعددة من محطة الفضاء الدولية، وأضاف أنه مع ثني هيكل المحطة المصنوع من الألومنيوم، يتعب المعدن ويصبح أكثر صلابة، مما يزيد من خطر تشققه.

وكشف موظفو ناسا السابقون عن "اكتشاف شقوق متعددة"، على الرغم من أن أيًا من هذه الأقسام المضغوطة لم يكن من المفترض أن يتشقق.

وكانت القائمة المتزايدة من مشاكل الصيانة المقلقة هي جزئيًا ما دفع ناسا وشركائها في محطة الفضاء الدولية - روسيا واليابان وكندا و11 دولة أوروبية - إلى وضع خطط لإخراج محطة الفضاء الدولية من الخدمة بحلول عام 2030.

ومع ذلك، أعلن ماسك أنه "يود أن يُعلن رسميًا توصيته بإخراجها من المدار في غضون عامين".