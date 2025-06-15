تكنولوجيا: إطلاق ساعة Casio G-Shock DW-5600 بتصميم فني خاص ضمن تعاون جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Casio عن إصدار محدود جديد من ساعات G-Shock، يأتي بالتعاون مع الفنان والممثل الياباني الشهير كيناشي نوريتاكي.

ويحمل هذا الإصدار، المبني على طراز DW-5600 الكلاسيكي، اسم “Reach Out”، وسيُطرح حصريًا خلال المعرض المتنقل “Kinashi Noritake Exhibition – Touch / Serenpidity”، والذي ينطلق أولًا في مدينة أوساكا اليابانية في الفترة من 19 يوليو حتى 31 أغسطس 2025.

ويتميّز هذا الإصدار بتصميم مرح بالأبيض والأسود مستوحى من عمل نوريتاكي الفني الشهير “Reach Out”. ويأتي السوار المصنوع من الراتينج الأسود مزينًا بنقوش يدوية بيضاء تجريدية، تظهر بتباين واضح مع القاعدة أحادية اللون. كما تظهر عبارة “Reach Out” أعلى واجهة الساعة.

هذا إلى جانب توقيع الفنان المحفور أسفل السوار، وشعار خاص يضيء عند تشغيل الإضاءة الخلفية. كذلك، نُقش توقيع نوريتاكي على الجهة الخلفية لعلبة الساعة لإضفاء لمسة فنية إضافية.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الإصدار لن يكون متاحًا للبيع العام، حيث سيُعرض ويُباع حصريًا داخل مقر المعرض فقط، مما يجعله أحد أندر إصدارات Casio التعاونية لهذا العام. وعلى الرغم من احتفاظه بالشكل الكلاسيكي لموديل G-Shock المربع، إلا أن هذا الإصدار يعكس روح الفن المعاصر والثقافة اليابانية بأسلوب مميز وفريد.

وسيكون على عشاق أعمال نوريتاكي وجامعي ساعات G-Shock النادرة أن يسارعوا للحصول على هذا النموذج الاستثنائي.

فمع محدودية توافره، وتصميمه اللافت، وتوقيعه الحصري، من المرجّح أن يتحوّل إلى قطعة مطلوبة بشدة بعد انتهاء المعرض.

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