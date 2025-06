تكنولوجيا: مالكي جهاز Switch 2 ينتقدون محاكي GameCube بسبب تأخر الاستجابة في الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرف نينتندو جيدًا مدى شعبية أجهزتها القديمة بين محبي الألعاب الكلاسيكية، ولهذا السبب قدمت ألعاب GameCube لمشتركي خدمة Nintendo Switch Online + Expansion Pack كجزء من محاولة جذب المستخدمين للترقية إلى Switch 2.

ومع ذلك، عبّر عدد من اللاعبين عن خيبة أملهم من أداء المحاكي المستخدم، حيث ظهرت شكاوى تتعلق بتأخر الاستجابة والتحكم الحساس الزائد، ما أثّر سلبًا على تجربة اللعب في ألعاب مثل F-Zero GX.

وكانت التوقعات مرتفعة بشأن تحسّن محاكي GameCube بفضل مواصفات Switch 2 الأقوى، إلا أن العديد من المستخدمين عادوا ليتذكروا تجربتهم غير المرضية مع محاكيات N64 على النسخة الأولى من الجهاز.

بالإضافة إلى مشكلات التحكم، اشتكى اللاعبون من ظهور أخطاء رسومية وأداء ضعيف في بعض الألعاب. هذه المشكلات ظهرت مجددًا عند تشغيل ألعاب مثل The Legend of Zelda: The Wind Waker وSoulcalibur 2 على Switch 2.

وتؤثر دقة الاستجابة المنخفضة بشكل خاص على ألعاب السباقات، حيث تصبح القيادة غير مريحة، بينما تتسبب في صعوبة الدفاع في ألعاب القتال، إذ يجد اللاعبون أنفسهم عاجزين عن صد الضربات في الوقت المناسب.

والأسوأ هو أن الجهاز لا يشغل الألعاب محليًا من ملفات ROM، بل يعتمد على البث، مما يزيد من التأخير في الاستجابة.

ورغم إدراك البعض لصعوبة قيام نينتندو بإعادة إصدار أو إعادة تطوير كل لعبة قديمة، إلا أن الكثير من اللاعبين يرون أن تشغيل الألعاب الكلاسيكية بشكل محلي كان سيكون الخيار المثالي.

وفي المقابل، يرى كثيرون أن محاكي Dolphin لا يزال يقدم أفضل تجربة لإعادة إحياء ألعاب GameCube، خاصةً مع قدرته على توفير إعدادات مرنة لتحسين الرسوم والتحكم على عدة منصات، وهو ما يفتقر إليه Switch 2.

ومع ذلك، ورغم الانتقادات، فإن الغالبية من مستخدمي Switch 2 يقدّرون خطوة توسيع مكتبة ألعاب GameCube. ورغم أن يد التحكم الجديدة المخصصة لألعاب GameCube قد لا تحل مشكلة الاستجابة، إلا أنها تضيف إحساسًا أكثر أصالة وراحة لتجربة اللعب الكلاسيكي.

