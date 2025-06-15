تكنولوجيا: تسريبات شاملة تكشف مواصفات وسعر Poco F7 عالميًا قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق شاومي هاتف Poco F7 عالميًا خلال هذا الشهر، وقد بدأت بالفعل بالتشويق للهاتف في السوق الهندية، مما يشير إلى اقتراب موعد الإعلان الرسمي. وفي الوقت نفسه، كشفت تسريبات جديدة أبرز مواصفات الهاتف وسعره المتوقع قبل طرحه رسميًا.

وبحسب المسرب Sudhanshu Ambhore عبر منصة X، فإن Poco F7 سيأتي بتصميم ومواصفات مطابقة لهاتف Redmi Turbo 4 Pro. وسيحمل الهاتف شاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة، بدقة عالية وتردد 120 هرتز، مع معدل استجابة للمس يصل إلى 480 هرتز، وسطوع أقصى يبلغ 3200 شمعة.

سيعمل Poco F7 بمعالج Snapdragon 8s Gen 4، مع خيارات تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5X و512 جيجابايت من سعة التخزين UFS 4.1.

وفيما يتعلق بالكاميرات، سيضم الهاتف مستشعرًا رئيسيًا IMX882 بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

أما بالنسبة للبطارية، فسيحصل الإصدار العالمي من Poco F7 على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير، بينما سيحتفظ الإصدار الهندي بوحدة أكبر بسعة 7550 مللي أمبير، كما سيدعم الهاتف شحنًا سلكيًا سريعًا بقوة 90 واط.

وسيتوفر الجهاز بنظام HyperOS 2 المبني على Android 15، مع دعم Wi-Fi 7 ومعيار مقاومة الماء والغبار IP68.

من ناحية التسعير، تشير التسريبات إلى أن سعر Poco F7 سيبدأ بأقل من 500 يورو لطراز 12/512 جيجابايت، وسيتوفر بثلاثة ألوان: الأسود، والأبيض، وإصدار فضي خاص.

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