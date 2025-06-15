تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف مقارنة بين Redmi K Pad و iPad Mini 7: المواصفات الرئيسية للجهاز اللوحي المدمج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن شاومي لم تؤكد بعد موعد إطلاق رسمي لجهازيها القادمين من الفئة الرائدة، Redmi K80 Ultra وRedmi K Pad، إلا أن التوقعات تشير إلى قرب طرحهما في الأسابيع المقبلة. وفي هذا السياق، كشف تسريب جديد عن تفاصيل هامة تخص جهاز Redmi K Pad، الذي يبدو أنه سيكون منافسًا مباشرًا لجهاز iPad Mini 7 من أبل.

وبحسب حساب Experience More على منصة Weibo، فقد خضع Redmi K Pad لمقارنة أداء مباشرة مع iPad Mini 7، ويبدو أن الجهاز اللوحي من شاومي يتفوق من الناحية التقنية.

حيث تشير المعلومات إلى أن Redmi K Pad سيأتي بشاشة LCD مقاس 8.8 بوصة، تدعم تردد 144 هرتز، في حين لا تزال شاشة iPad Mini 7 تقتصر على تردد 60 هرتز.

وسيعمل Redmi K Pad بمعالج Dimensity 9400+، وقد تم رصده بالفعل على منصة Geekbench مع هذا المعالج وذاكرة عشوائية ضخمة بحجم 16 جيجابايت. أما بالنسبة للبطارية، فلم يُكشف عن سعتها الدقيقة بعد، لكن التسريبات تشير إلى أنها ستتجاوز 7000 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي سريع بقدرة 67 واط وتقنية bypass charging.

وتُعد هذه المواصفات تفوقًا واضحًا على iPad Mini 7، الذي يضم بطارية بسعة 5210 مللي أمبير ويعتمد شحنًا بقوة 20 واط فقط.

وفيما يخص السعر، يبدو أن Redmi K Pad سيحمل ميزة تنافسية أخرى. فبينما يُباع iPad Mini 7 بسعر 3999 يوان صيني (حوالي 557 دولارًا)،

من المتوقع أن يبدأ سعر Redmi K Pad من 3199 يوان (نحو 445 دولارًا)، مما يجعله خيارًا أكثر جاذبية من حيث القيمة مقابل السعر.

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