شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب الذكاء الاصطناعى.. محرك بحث جوجل يفقد قدرته على توجيه الزيارات إلى مواقع الويب والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أهمية بحث جوجل في جذب الزيارات إلى المواقع الإلكترونية، إلا أن البحث بالذكاء الاصطناعي استبدل 10% من الإحالات، فوفقًا لشركة التحليلات Semrush، يبدأ 20% من زوار المواقع الإلكترونية الرئيسية رحلتهم باستجابة من بحث جوجل، بل إن البحث يُعدّ أكثر أهمية بالنسبة لبعض المواقع الإلكترونية، إذ يُشكّل 63% من زيارات ويكيبيديا عالميًا، و58% من زوار Tripadvisor، وهو الأمر الذى يتأثر الآن بسبب الـ AI.

يُشير فريق Similarweb إلى أن محركات البحث بالذكاء الاصطناعي تُحلّ الآن محلّ 10% من الإحالات المفقودة بسبب محركات البحث التقليدية، ويتم استخدام ChatGPT وPerplexity، وحتى برنامج Gemini من جوجل، بدلًا من بحث جوجل وأدوات البحث الأخرى.

ويحدث هذا على كلٍّ من الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وقد سهّلت أبل على مستخدمي iPhone إنشاء روابط إلى ChatGPT من خلال زر الإجراء والأدوات، كما تستبدل جوجل مساعد جوجل ببرنامج Gemini على نظام أندرويد.

تحاول جوجل إضافة بعض ميزات الذكاء الاصطناعي إلى بحث جوجل من خلال ميزة "نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي" التي تظهر أعلى نتائج بحث معينة، بدلاً من الإجابة على استعلام برابط لمواقع إلكترونية يمكنها الإجابة على سؤالك، وتوفر ميزة "نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي" ملخصًا مُولّدًا من قِبل الذكاء الاصطناعي يجيب على سؤالك، لكن الجانب السلبي هنا هو أن الاستجابة بملخص بدلاً من رابط، تُقلل أيضًا من عدد الزيارات إلى مواقع إلكترونية معينة.

كما أظهرت بيانات Similarweb أن عمليات البحث باستخدام ميزة "نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي" انتهت بضغطة على موقع إلكتروني بنسبة 23% فقط، أما بالنسبة لعمليات البحث بدون "نظرة عامة"، فقد كان معدل الضغط أعلى، بنسبة 36%.

فيما وجدت شركة الأبحاث Ahrefs أن نتائج بحث جوجل التي تعرض "نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي" قد تضاعفت بأكثر من الضعف من 12 مارس إلى 6 مايو.

سيبدو بحث جوجل مختلفًا تمامًا في غضون بضع سنوات إذا استمر، ولهذا السبب تعمل جوجل جاهدةً على جعل Gemini علامة تجارية رائجة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبحسب التقرير المالي الأخير الذي أصدرته شركة ألفابت، فإن الخطر يهدد الإيرادات الفصلية البالغة 90 مليار دولار التي حققها بحث جوجل خلال الربع الأول من عام 2025.

