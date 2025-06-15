تكنولوجيا: ظهور مواصفات وصور OnePlus Pad Lite تمهيدًا للإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت OnePlus مؤخرًا جهازها اللوحي OnePlus Pad 3 المزوّد بمعالج Snapdragon 8 Elite، ويبدو أن الشركة الصينية تستعد للكشف عن جهاز جديد يُدعى OnePlus Pad Lite، وفقًا لأحدث الشائعات.

بحسب المصدر، سيعمل OnePlus Pad Lite بمعالج Helio G100، ويأتي بنظام تشغيل Android 15 مع واجهة OxygenOS 15.0.1.

ومن المتوقع أن يكون هذا الجهاز ضمن الفئة الاقتصادية، حيث سيحمل شاشة LCD مقاس 11 بوصة بدقة +FullHD وتردد 90 هرتز. كما سيحتوي على بطارية ضخمة بسعة 9340 مللي أمبير، إلا أن سرعة الشحن لا تزال غير معروفة حتى الآن.

وسيتوفر الجهاز بسعة 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من التخزين الداخلي، مع احتمال وجود خيارات أخرى لم تؤكد بعد. وسيدعم الجهاز إصدارين: أحدهما بشبكة Wi-Fi فقط، والآخر يدعم الاتصال الخلوي.

وعلى صعيد الكاميرات، سيحمل OnePlus Pad Lite كاميرتين بدقة 5 ميجابكسل، واحدة في الأمام وأخرى في الخلف. أما من حيث التصميم، فسيزن الجهاز 539 جرامًا، وستكون أبعاده 254.9 × 166.5 × 7.4 ملم.

وسيتوفر بلون ازرق المميز، مع إمكانية شراء غطاء Folio بلون مطابق يُباع بشكل منفصل، ويعمل كحامل للجهاز أيضًا.

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