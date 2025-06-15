شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح iOS 26.. متى سيصل تصميم "الزجاج السائل" الجديد إلى هاتفك الآيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة آبل لإطلاق تحديث ضخم في التصميم ضمن نظام التشغيل الجديد iOS 26، هذا النظام، الذي سيأتي مصحوبًا بترقيات واسعة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيشهد أيضًا تحولًا جذريًا في الشكل العام للواجهة، آبل أطلقت على التصميم الجديد اسم "الزجاج السائل" Liquid Glass، واصفة إياه بأنه تصميم انسيابي، ناعم، وأقرب إلى الأسلوب المستقبلي الذي سيغيّر الطريقة التي يبدو بها الآيفون ويشعر بها المستخدم.

مستوحى من شفافية الزجاج، يقدم هذا التصميم واجهة بصرية متألقة تعكس الضوء وتمنح انطباعًا بالحيوية والديناميكية، ويطال التغيير كافة أجزاء الهاتف تقريبًا، من شاشة القفل وأيقونات التطبيقات إلى مركز التحكم وطرق التنقل بين القوائم.

تهدف آبل من خلال هذا التصميم إلى توحيد اللغة البصرية بين أجهزتها المختلفة، من آيفون وآيباد إلى ماك، بما يجعل الانتقال بين هذه الأجهزة أكثر سلاسة وسهولة.

وفي وصف رسمي نشرته الشركة على مدونتها، قالت آبل: "تم تصميمه باستخدام الزجاج السائل – مادة شفافة جديدة تعكس ما حولها وتنقله بصريًا، مما يضفي تركيزًا أكبر على المحتوى، ويقدم مستوى جديدًا من الحيوية على مستوى عناصر التحكم والتنقل والأيقونات والودجتس وغيرها، التصميم الجديد يمتد أيضًا إلى الشاشة الرئيسية وشاشة القفل، ما يجعلهما أكثر تعبيرًا وشخصية من أي وقت مضى، كما يوفر الزجاج السائل خيارات تخصيص جديدة لأيقونات التطبيقات والودجتس، من بينها مظهر شفاف مذهل".

إلى جانب التصميم الجديد، سيحمل النظام مزايا أخرى بارزة، مثل مركز موحد ومخصص لتطبيقات الألعاب، وتوسيع نطاق أدوات الرقابة الأبوية، وخاصية "الأماكن التي تم زيارتها" في تطبيق الخرائط، وغيرها من الخصائص الجديدة.

سيتوفر نظام iOS 26 لأجهزة آيفون 11 وما بعدها، إلا أن بعض مزايا التصميم البصري الجديدة قد لا تعمل بكفاءة على الطرازات القديمة، خاصة الهواتف التي تعمل بشريحة A14 أو أقل، أما الأجهزة المزودة بشرائح A17 وA18 فستحصل على تجربة كاملة تشمل خلفيات ثلاثية الأبعاد ومؤثرات تتغير في الوقت الحقيقي.

بحسب آبل، فإن نظام iOS 26 سيطرح في خريف عام 2025، وهو ما يتماشى مع الجداول الزمنية المعتادة للشركة، ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإطلاق الكامل بعد فترة وجيزة من الكشف عن هاتف آيفون 17، والذي يُرجح أن يتم في منتصف سبتمبر المقبل.