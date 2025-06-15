شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 ميزات جديدة ستضاف إلى تطبيق رسائل جوجل والان مع تفاصيل الخبر

عند إنشاء مجموعة جديدة في RCS (خدمات الاتصالات)، ستحصل على أيقونة للمجموعة التي أنشأها هاتفك الذي يعمل بنظام Android في تطبيق رسائل جوجل؛ ولن يكون لك حق التحكم في مظهرها، لكن هذا سيتغير في Android 16، حيث ستوفر جوجل لمستخدمي Android دعمًا لأيقونات مخصصة في محادثات مجموعات RCS، وسيتيح لك هذا تغيير أيقونة مجموعات RCS التي تم إنشاؤها مسبقًا، واختيار أيقونة مخصصة للمجموعات الجديدة.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، ستعتمد الأيقونة على صورة مخزنة لديك على الجهاز أو رسوم توضيحية أرسلتها جوجل، ويظهر علامتا تبويب فوق خيارات الأيقونات باسم "صور الجهاز" و"الرسوم التوضيحية".

كما أضافت جوجل ميزة جديدة أخرى إلى رسائل جوجل تُسمى تأجيل الإشعارات، تتيح هذه الميزة كتم الإشعارات مؤقتًا لمحادثات محددة.

يمكن كتم هذه الإشعارات لمدة ساعة واحدة، أو 8 ساعات، أو 24 ساعة، أو دائمًا، وستحتوي الدردشات التي تم تمكين الإشعارات المؤجلة فيها على أيقونة ساعة على الشاشة الرئيسية، وستظهر داخل الدردشة نافذة منبثقة تعرض مدة الإشعار المؤجل داخل الدردشة، كما سيُمنح المستخدمون خيار السماح بالإشعارات من الدردشات الجماعية المؤجلة التي تمت الإشارة إليهم فيها بالدردشة.

ولتسهيل معرفة ما إذا كنت تبدأ رسالة نصية قصيرة جديدة أو دردشة RCS، ستضيف ميزة علامات RCS إلى شخص في قائمة جهات اتصال رسائل Google علامة RCS عند تمكين ميزة المراسلة المحسّنة.

إذا كان لدى جهة اتصال أرقام متعددة في قائمة جهات الاتصال لديك، فسيكون الرقم الذي تم تمكين RCS عليه هو العلامة.

في القائمة، سيتم تلوين أسماء مستخدمي RCS بتظليل Material You بينما ستظهر أسماء أولئك الذين لا يستخدمون RCS باللون الأبيض، ويمكنك رؤية الفرق بشكل أسهل بكثير في الوضع المظلم.

وتقول جوجل، إنه سيتم طرح الميزات الثلاث خلال الأيام القليلة القادمة، وتظهر الإشعارات المؤجلة بالفعل على هاتفي Pixel 6 Pro الذي يعمل بنظام Android 16 QPR1 Beta 2.

اضغط مطولاً على أي محادثة، وسترى أيقونة تشبه منبهًا يتوسطه حرف "z" في شريط الأدوات أعلى الشاشة، ثم اضغط على هذه الأيقونة وستظهر لك شاشة بعنوان "تأجيل الإشعارات؟".

يمكنك تحديد مدة تأجيل الإشعارات، والخيارات المتاحة هي ساعة واحدة، أو 8 ساعات، أو 24 ساعة، أو دائمًا، وفي الزاوية السفلية اليمنى، يمكنك إلغاء إعداد تأجيل الإشعارات أو اختيار "تأجيل".